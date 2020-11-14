Суд отменил протокол результатов выборов в городской совет Харькова
В Харькове апелляционный суд по иску представителя "Слуги народа" отменил итоги выборов в городской совет. ТИК должна составить новый протокол, но при этом учесть другие решения судов – по искам ОПЗЖ – о пересчете голосов.
Второй апелляционный административный суд Харькова в пятницу, 13 ноября, частично удовлетворил иск кандидата в депутаты от "Слуги народа" Алексея Ваца, пишет "Зеркало недели". А именно:
- Аннулировал протокол ТИК о результатах выборов в Харьковский городской совет.
Тем временем В Харькове люди вышли на протест из-за карантина выходного дня
"Европейская Солидарность" в фейсбуке опубликовала фото документа (часть решения суда), который гласит следующее:
- В решении по судебному делу 520/15545/2020 суд обязал городскую ТИК Харькова "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".
- Но при этом надо учесть предыдущие решения Второго апелляционного административного суда и Харьковского окружного административного суда.
- Эти суды рассматривали иски кандидатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" касаемо пересчета голосов на 11 участках в Шевченковском и Слободском районах города.
Итак, только после выполнения судебных решений ТИК сможет составить новый протокол об итогах голосования и утвердить депутатами людей, которые выиграли выборы. То есть, заседание горсовета в Харькове в ближайшее время не состоится.
Суд отменил протокол ТИК в Харькове по выборам в горсовет / Фото ЕС
В предыдущем протоколе ТИК указала, что в Харьковский городской совет прошли 6 партий, которые и разделили 84 мандата:
- "Блок Кернеса – Успешный Харьков" будет иметь 34 депутата, ОПЗЖ – 19 ЕС и "Слуга народа" – по 9, "Партия Шария" – 7; "Блок Светличной "Вместе!" – 6.
Зато по выборам мэра Харькова вопросов нет никаких – им стал Геннадий Кернес с результатом в более чем 60% голосов.
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