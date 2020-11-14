В Харькове апелляционный суд по иску представителя "Слуги народа" отменил итоги выборов в городской совет. ТИК должна составить новый протокол, но при этом учесть другие решения судов – по искам ОПЗЖ – о пересчете голосов.

Второй апелляционный административный суд Харькова в пятницу, 13 ноября, частично удовлетворил иск кандидата в депутаты от "Слуги народа" Алексея Ваца, пишет "Зеркало недели". А именно:

Аннулировал протокол ТИК о результатах выборов в Харьковский городской совет.

Тем временем В Харькове люди вышли на протест из-за карантина выходного дня

"Европейская Солидарность" в фейсбуке опубликовала фото документа (часть решения суда), который гласит следующее:

В решении по судебному делу 520/15545/2020 суд обязал городскую ТИК Харькова "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Но при этом надо учесть предыдущие решения Второго апелляционного административного суда и Харьковского окружного административного суда.

Эти суды рассматривали иски кандидатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" касаемо пересчета голосов на 11 участках в Шевченковском и Слободском районах города.

Итак, только после выполнения судебных решений ТИК сможет составить новый протокол об итогах голосования и утвердить депутатами людей, которые выиграли выборы. То есть, заседание горсовета в Харькове в ближайшее время не состоится.



Суд отменил протокол ТИК в Харькове по выборам в горсовет / Фото ЕС

В предыдущем протоколе ТИК указала, что в Харьковский городской совет прошли 6 партий, которые и разделили 84 мандата:

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" будет иметь 34 депутата, ОПЗЖ – 19 ЕС и "Слуга народа" – по 9, "Партия Шария" – 7; "Блок Светличной "Вместе!" – 6.