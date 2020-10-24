Депутат Сумского областного совета требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов "спонсорской помощи". Деньги ему были необходимы якобы для проведения предвыборной кампании.

Депутат требовал деньги у руководителя предприятия, потому что якобы ранее помог ему решить служебный вопрос. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой, если тот откажется профинансировать его.

Депутата задержала полиция

Правоохранители задержали депутата в Сумах. В тот момент он получал вторую часть "помощи" в размере 3 тысячи долларов. Деньги у злоумышленника полицейские изъяли.

Полицейские открыли уголовное производство за вымогательство. Сейчас решают, какую меру пресечения избрать депутату. Продолжаются следственные действия.



На Сумщине задержали депутата, который требовал деньги на предвыборную агитацию / Фото Нацполиции

Заметим, с начала предвыборной кампании 5 сентября 2020 года партии потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен. На протяжении последних недель рекламная кампания в социальной сети была особенно насыщенной.

В сентябре расходы составляли примерно 30 тысяч долларов в день. В то же время в октябре сумма достигала 150 тысяч.

Обратите внимание! В Украине в полночь 24 октября начался день тишины. Любая политическая агитация запрещена законом. Однако некоторые политические партии все равно нарушают закон. Подробнее об этом – читайте здесь.