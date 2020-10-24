На Сумщине депутат облсовета с угрозами требовал деньги на избирательную кампанию
Депутат Сумского областного совета требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тысячи долларов "спонсорской помощи". Деньги ему были необходимы якобы для проведения предвыборной кампании.
Депутат требовал деньги у руководителя предприятия, потому что якобы ранее помог ему решить служебный вопрос. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
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Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой, если тот откажется профинансировать его.
Депутата задержала полиция
Правоохранители задержали депутата в Сумах. В тот момент он получал вторую часть "помощи" в размере 3 тысячи долларов. Деньги у злоумышленника полицейские изъяли.
Полицейские открыли уголовное производство за вымогательство. Сейчас решают, какую меру пресечения избрать депутату. Продолжаются следственные действия.
На Сумщине задержали депутата, который требовал деньги на предвыборную агитацию / Фото Нацполиции
Заметим, с начала предвыборной кампании 5 сентября 2020 года партии потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен. На протяжении последних недель рекламная кампания в социальной сети была особенно насыщенной.
В сентябре расходы составляли примерно 30 тысяч долларов в день. В то же время в октябре сумма достигала 150 тысяч.