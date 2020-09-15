Сын кандидата в мэры Кривого Рога 18-летний Марк Шевчик на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. За жизнь ребенка сейчас борются медики. Дмитрий Шевчик идет в мэры от пропрезидентской "Слуги народа".

Об инциденте написал журналист Юрий Бутусов. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.

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Детали ДТП от Бутусова с участием Шевчика

Наезд на несовершеннолетнего произошел вечером 4 сентября.

Мальчик, который пострадал, является сыном работницы пекарни.

По словам Бутусова, удар был очень сильным. Об этом в частности свидетельствует диагноз, который получил ребенок.

Врачи диагностировали мальчику:

закрытую черепно-мозговую травму,

закрытый перелом височной кости справа,

перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса,

ушиб головного мозга,

подозрение на ушиб внутренних органов,

перелом плечевой кости,

многочисленные ссадины.

Если государство позволит "отмазать" преступника, значит "слуги народа" начали чувствовать себя хозяевами. Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии на выборах – все ли "слуги народа" несут равную ответственность за нарушение закона, или же некоторых от тюрьмы "отмажут",

– сказал Бутусов.

Он отметил, что наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым. В то же время судебный процесс покажет, чего на самом деле стоит нынешняя власть.

Комментарий Дмитрия Шевчика

Факт ДТП подтвердил и Дмитрий Шевчик. По словам кандидата в мэры Кривого Рога, его сын Марк избегал столкновения, но не справился с управлением и выехал на пешеходный переход. В итоге машина зацепила 11-летнего Сашу.

По словам политика, сейчас ребенок находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние – стабильное.

Марк не прятался и не собирался бежать с места ДТП, он вызвал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинский осмотр, сотрудничал с полицией. Это событие уже зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Его рассмотрят по закону

– убеждает Шевчик.

Кандидат в мэры Кривого Рога заверил, что он никоим образом не пытается замять, скрыть это дело или отмазать сына. В частности, с родителями Саши он уже находится в Днепре.

"Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши", – подчеркнул политик.

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Что говорят в полиции

В пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области в комментарии 24 каналу уточнили, что ДТП произошло еще 3 сентября на территории Саксаганского района.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на мальчика 2009 года рождения. Тот вместе с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и его доставили в больницу.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство – говорится о статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия, также назначен ряд экспертиз.