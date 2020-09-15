Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" сбил на переходе ребенка: удар был очень сильным
Сын кандидата в мэры Кривого Рога 18-летний Марк Шевчик на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. За жизнь ребенка сейчас борются медики. Дмитрий Шевчик идет в мэры от пропрезидентской "Слуги народа".
Об инциденте написал журналист Юрий Бутусов. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.
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Детали ДТП от Бутусова с участием Шевчика
- Наезд на несовершеннолетнего произошел вечером 4 сентября.
- Мальчик, который пострадал, является сыном работницы пекарни.
- По словам Бутусова, удар был очень сильным. Об этом в частности свидетельствует диагноз, который получил ребенок.
Врачи диагностировали мальчику:
- закрытую черепно-мозговую травму,
- закрытый перелом височной кости справа,
- перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса,
- ушиб головного мозга,
- подозрение на ушиб внутренних органов,
- перелом плечевой кости,
- многочисленные ссадины.
Если государство позволит "отмазать" преступника, значит "слуги народа" начали чувствовать себя хозяевами. Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии на выборах – все ли "слуги народа" несут равную ответственность за нарушение закона, или же некоторых от тюрьмы "отмажут",
– сказал Бутусов.
Он отметил, что наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым. В то же время судебный процесс покажет, чего на самом деле стоит нынешняя власть.
Комментарий Дмитрия Шевчика
Факт ДТП подтвердил и Дмитрий Шевчик. По словам кандидата в мэры Кривого Рога, его сын Марк избегал столкновения, но не справился с управлением и выехал на пешеходный переход. В итоге машина зацепила 11-летнего Сашу.
По словам политика, сейчас ребенок находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние – стабильное.
Марк не прятался и не собирался бежать с места ДТП, он вызвал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинский осмотр, сотрудничал с полицией. Это событие уже зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Его рассмотрят по закону
– убеждает Шевчик.
Кандидат в мэры Кривого Рога заверил, что он никоим образом не пытается замять, скрыть это дело или отмазать сына. В частности, с родителями Саши он уже находится в Днепре.
"Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши", – подчеркнул политик.
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Что говорят в полиции
В пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области в комментарии 24 каналу уточнили, что ДТП произошло еще 3 сентября на территории Саксаганского района.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на мальчика 2009 года рождения. Тот вместе с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и его доставили в больницу.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство – говорится о статье Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия, также назначен ряд экспертиз.