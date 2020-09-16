У Виктора Ляшко есть много шансов, – политолог сказал, кто может стать следующим мэром Киева
"Слуги народа" на праймериз будут выбирать самого сильного кандидата на выборы в мэры Киева. Ведь сейчас все шансы одержать победу у Виталия Кличко.
Такое мнение в программе "О главном" на 24 канале озвучил политолог Тарас Семенюк. По его словам, сильным кандидатом от "слуг народа", который может побороться с Кличко, является главный санитарный врач Виктор Ляшко.
К слову Выборы мэра Киева: кто может идти от "Слуги народа"
"Почему много шансов у Ляшко, потому что люди видят его в деле сейчас. Ляшко прошел ступень от низшей должности к высшей, то есть он знает эту иерархию. Плюс мэр – это менеджерская должность, мэр Киева – это вопрос хозяйки, инфрастрктуры. Ляшко в принципе неплохой кандидат, который смог бы посоревноваться с Кличко", – отметил он.
Против Кличко надо выставлять сильного кандидата, ведь Кличко сейчас, согласно социологии, является лидером. Он имеет все шансы, чтобы победить на выборах снова. Выборы мэра и президента очень отличаются, потому что люди в большинстве случаев ставят на того, кто уже занимал эту должность ранее. Потому что в городе лучше видно, что сделано, а что нет,
– пояснил Семенюк.
По его словам, в Киеве за последнее время произошло много изменений, но без скандалов тоже не обошлось. Кличко неоднократно забрасывали скандальные застройки, однако, за это голосует городской совет, а он не имеет коалиции в городском совете.
"Я считаю, что будущий мэр должен иметь коалицию в городском совете, чтобы иметь возиожность реализовать свою политику и программу", – добавил политолог.
Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала
Тарас Семенюк о выборах мэра Киева: смотрите видео