"У меня вообще страхов нет": Тищенко об участии в выборах мэра Киева
Нардеп Николай Тищенко рассказал, будет ли баллотироваться в мэры столицы. По словам Тищенко, это решение должен принять президент и партия "Слуга народа".
По словам Тищенко, с действующим мэром столицы Виталием Кличко у него исключительно рабочие отношения. Конкуренции с главой Киева нардеп не боится, информирует НВ.
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Я вообще борец по своей природе, по определению. Кроме того, что я занимался борьбой в юности, я по духу воин. У меня вообще страхов нет. Я не то что готов, я всегда готов. Поэтому говорить и преуменьшать мои боевые качества, – это странно, как минимум,
– сообщил Тищенко.
Тищенко не подтверждает своего участия в выборах, однако есть в чем упрекнуть действующего мэру. Нардеп и ресторатор критикует Кличко за "цветение ларьков на Крещатике" и отсутствие генерального плана застройки Киева.
Отметим, что местные выборы в Украине состоятся в октябре 2020 года. В январе СМИ сообщали, что "Слуга народа" рассматривает несколько кандидатов на пост мэра Киева. Среди них, в частности, Александр Ткаченко и Николай Тищенко.
Что известно о скандале с рестораном Тищенко?
- Журналисты Bihus.info зафиксировали, что в ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко, продолжают приходить гости во время карантина.
- Сам Тищенко объяснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи.
- Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.
- "Главный радикал" Олег Ляшко собрал нескольких единомышленников и пошел сооружать вход в ресторан "Велюр". Его дверь заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями "это карантин" и "закон один для всех".