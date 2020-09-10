Нардеп Николай Тищенко рассказал, будет ли баллотироваться в мэры столицы. По словам Тищенко, это решение должен принять президент и партия "Слуга народа".

По словам Тищенко, с действующим мэром столицы Виталием Кличко у него исключительно рабочие отношения. Конкуренции с главой Киева нардеп не боится, информирует НВ.

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Я вообще борец по своей природе, по определению. Кроме того, что я занимался борьбой в юности, я по духу воин. У меня вообще страхов нет. Я не то что готов, я всегда готов. Поэтому говорить и преуменьшать мои боевые качества, – это странно, как минимум,

– сообщил Тищенко.

Тищенко не подтверждает своего участия в выборах, однако есть в чем упрекнуть действующего мэру. Нардеп и ресторатор критикует Кличко за "цветение ларьков на Крещатике" и отсутствие генерального плана застройки Киева.

Отметим, что местные выборы в Украине состоятся в октябре 2020 года. В январе СМИ сообщали, что "Слуга народа" рассматривает несколько кандидатов на пост мэра Киева. Среди них, в частности, Александр Ткаченко и Николай Тищенко.

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