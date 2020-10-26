Уже стали известны результаты экзитполов местных выборов, которые состоялись 25 октября. В некоторых областях на первой строчке в рейтинге – одиозные кандидаты, которые уже давно успели отличиться не на пользу своей репутации.

О скандальных кандидатах на местных выборах, которых уже едва не поздравляют с победой, – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Лозинский – сидел за убийство, а теперь победил на выборах

По предварительным подсчетам, гонку на должность руководителя Подвысоцкой общины на Кировоградщине выиграл одиозный Виктор Лозинский. Он баллотировался в том самом районе, где в 2009 году убил селянина.

Во время охоты, тогдашний нардеп Лозинский вместе с несколькими приятелями подстрелил местного жителя Валерия Олийныка. Дело получило огласку, и в 2011 году Лозинского приговорили к 15-ти годам тюрьмы.

Затем суды уменьшили срок, а в 2014 году вообще отпустили его из тюрьмы – якобы по состоянию здоровья.

Прокуратура обжаловала это решение, однако по "закону Савченко" 2016 года Лозинский все же окончательно вышел на свободу. Свою причастность к убийству человека он все это время отрицал.

В 2019 году с него сняли судимость.



Лозинский побеждает на местных выборах / BBC Украина

Скандальные факты о Труханове

Еще один "герой" нынешней гонки – действующий городской глава Одессы Геннадий Труханов. Он уверенно лидирует и проходит во второй тур. Это тот самый Труханов, которого журналисты называли членом мафии и владельцем российского паспорта.

► Антикоррупционное бюро подозревает Труханова в незаконном обогащении и хищении 92 миллионов гривен.

► В Одессе при мэрстве Труханова не прекращались нападения на общественных активистов и журналистов. За последние 3 года таких атак было 14. Их жертвы утверждают: все это происходило не без благословения скандального мэра. И несмотря на все это одесситы снова голосуют за этого персонажа.

Экс-регионал Попов в Киеве

Не менее странными оказались и предпочтения некоторых киевлян, которые проголосовали за мэра – бывшего главу КГГА и экс-члена партии регионов Александра Попова. Именно он имеет шанс пройти вместе с действующим мэром Кличко во второй тур выборов.

Попов же до сих пор является одним из подозреваемых в расследовании избиения студентов на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября 2013 года. Именно та ночь стала точкой невозврата в противостоянии с Януковичем. И вот теперь, назначенный тогда регионалами глава столицы, Попов снова получил шанс вернуться в кресло.

Одиозная Неля Штепа

Еще одним живым доказательством того, что скамья подсудимых – не повод отказываться от большой политики, стала одиозная экс-глава Славянска Неля Штепа. Она тоже проходит во второй тур от партии "Мира и развития".



Неля Штепа / Фото Worldpronews

Штепа возглавляла мэрию Славянска в 2014 году, когда город захватили боевики во главе с Гиркиным. И чуть ли не с цветами приветствовала террористов. После освобождения Славянска Штепу задержали за покушение на территориальную целостность Украины. В СИЗО она провела 3 года, а затем – под домашним арестом.

Важно Штепа не прошла во второй тур выборов: кто может стать мэром в Славянске – данные экзитпола

Заочные поздравления Кернесу

Ну и вишенка на пророссийском торте – Геннадий Кернес. Он должен праздновать победу в Харькове. Но его почему-то даже в стране нет. Полуживой или полумертвый действующий мэр Харькова имеет все шансы продлить каденцию еще на 5 лет.

По результатам экзитполов, за любителя колорадских лент и российских флагов – на выборах голос отдали 58% харьковчан. Впрочем, сами они не понимают в каком состоянии обладатель их голосов.



Геннадий Кернес / Фото Кернеса в фейсбуке

Все, что известно об их кандидате, – тот лечится в берлинской клинике Шарите от коронавируса. За неимением информации в интернете полно мемов, фотожаб и слухов: одни говорят, что у чиновника инсульт, другие – что действующий мэр в коме. Мэрия все отрицает, но не показывает ни одного фотодоказательства. Мол, в клинике запрещены гаджеты.