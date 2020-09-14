Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук для предвыборной кампании решила "полетать" над столицей. Видео со съемок стало вирусным, в сети ходят десятки забавных мемов, в которых фигурирует множество персонажей – от Мэри Поппинс до Нади Савченко.

Верещук "полетала" над Киевом

Кандидат от "Слуги народа" на должность городского головы Киева Ирина Верещук готовила видеоролик для киевлян, и ради этого "взлетела" в воздух над пешеходно-велосипедным мостом (так называемым "мостом Кличко", к слову) в столице. Видео со съемки ролика распространило сообщество "Рукавичка Кличко" в фейсбуке.

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Кадры показали следующее: Ирина Верещук в желтом плаще и с зеленым зонтиком "взлетела" в небо (на специальных, конечно, тросах, а снизу политика еще и поддерживала девушка). Свидетели же события радостно наблюдали за действом и снимали его смартфонами.

А потом, после публикации видео, в соцсетях прошла волна насмешек с видеоролика.

Мемы о "полете" Верещук над столицей Украины

Я Верещук переверну, и снова третье синтибря ... pic.twitter.com/SuREl2syxV - Руслан Горовой (@u_kraine) September 3, 2020

Как комментирует ситуацию сама Ирина Верещук

Верещук рассказала "Радио Свобода", что ее "полет" действительно является частью будущего предвыборного ролика.

Это действительно я. Мне было интересно, это новый опыт. Идея штаба, моего коллектива. Я согласилась, потому что понимаю и суть, и содержание,

– сказала политик.