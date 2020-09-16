В выпуске программы "Вести.UA" за 4 сентября – кого жителям столицы выбрать градночальником Киева – вопрос непростой. Но наконец прилетел знак с неба, точнее – Ирина Верещук с зеленым зонтиком. Борода стремительно ворвалась в моду несколько лет назад. Не обошла эта тенденция и украинскую политику. Однако, похоже, бородачи оказались в немилости правительства Шмыгаля.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Первоклассница из Трускавца строит планы на будущее.