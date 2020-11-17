Вилкул снялся со второго тура выборов в Кривом Роге: причина
Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов мэра города. Таким образом за кресло городского головы будут соревноваться Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ.
Почему Вилкул снялся с выборов
Мэр заявил, что не будет участвовать во втором туре по состоянию здоровья. Об этом Вилкул сказал в своем видеообращении, сообщает 24 канал.
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Здоровье, к сожалению, стало подводить,
- признался Вилкул.
Кроме того, Вилкул назвал своего "преемника". Им якобы может быть Павлов, который выйдет во второй тур вместо Вилкула.
Что известно о здоровье Вилкула
Ранее СМИ сообщали, что Вилкул был госпитализирован. Вероятно, у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Смотрите видеообращение Юрия Вилкула:
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