Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов мэра города. Таким образом за кресло городского головы будут соревноваться Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ.

Почему Вилкул снялся с выборов

Мэр заявил, что не будет участвовать во втором туре по состоянию здоровья. Об этом Вилкул сказал в своем видеообращении, сообщает 24 канал.

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Здоровье, к сожалению, стало подводить,

- признался Вилкул.

Кроме того, Вилкул назвал своего "преемника". Им якобы может быть Павлов, который выйдет во второй тур вместо Вилкула.

Что известно о здоровье Вилкула

Ранее СМИ сообщали, что Вилкул был госпитализирован. Вероятно, у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Обратите внимание! Второй тур выборов мэра Кривого Рога состоится 22 ноября. Во время первого – Вилкул набрал наибольшее количество голосов.

Смотрите видеообращение Юрия Вилкула: