На выборах мэра Киева 25 октября 2020 года Виталий Кличко уверенно победил и на ближайшие годы забронировал себе отличный плацдарм для будущих свершений.

Виталий Кличко стал легендой спорта и одним из самых известных украинцев в мире, также он не побоялся рискнуть и стать активным деятелем двух украинских революций, сейчас – он безальтернативный мэр Киева, который, по всей вероятности, может стать следующим президентом Украины. Основные вехи биографии выдающегося спортсмена и популярного политика – читайте на 24 канале.

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Биография Виталия Кличко

Родился Виталий Кличко 19 июля 1971 году в Кыргызстане. Его отец был военным летчиком, а эта профессия в СССР предполагала частые переезды. Род Кличко – с Черкащины, имеет казачье происхождение, также у Виталия и его брата Владимира есть доля еврейской крови: прадед погиб в гетто в годы Второй мировой, а бабушку – Тамару Этинзон – спас от нацистов ее муж и дед будущих боксеров – Родион Кличко. Члены другой ветви рода погибли во время сталинских репрессий и Голодомора.



Виталий Кличко с родителями и младшим братом / Фото из личного архива братьев Кличко

С 1985 года семья Кличко оседает в Киеве, куда из тогдашней Чехословакии переводят отца. Во времена так называемой "перестройки" очень популярными становятся восточные противоборства и яркая жизнь. Молодого фактурного юношу заинтересовали обе эти приметы нового времени – он начинает заниматься боксом, а также очень модным тогда кикбоксингом.

На талантливого двухметрового парня обратили внимание и начали "вести" – очень скоро Виталий Кличко становится чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей, подтверждает это звание и впоследствии переходит в профи, становится 4-кратным чемпионом мира по кикбоксингу в супертяжелом весе. В целом украинец провел 35 боев и победил в 34 из них, единственный проигрыш – нокаут от британца Пола Рида.

Семья

Он женился 26 апреля 1996 года на модели Наталье Егоровой. У пары трое детей – сыновья Егор-Даниэль и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория. Дети имеют американское гражданство согласно праву рождения.

Боксерская карьера

В 1990-х популярность кикбоксинга пошла на спад, зато бокс благодаря легендарному Майку Тайсону и многим другим вернул себе популярность во всем мире. Тогда же Виталий Кличко и его младший брат Владимир решили переквалифицироваться именно в боксеров. Первым "промоутером" для перспективных бойцов стал известный киевский криминальный авторитет Виктор Рыбалко по прозвищу "Рыбка". К сожалению, это было типичное для того времени развитие событий, поскольку профессионального спорта в Украине тогда фактически не существовало.



Братья Кличко в окружении представителей ныне погибших представителей украинской мафии / Фото из личного архива Виктора Рыбалко

Сейчас братья Кличко не хотят вспоминать об этом факте из своей жизни, но он сыграл большую роль в начале их карьеры. Также братьями занимался деловой партер "Рыбки" и один из первых украинских олигархов Игорь Бакай. Именно вмешательство Бакая позволило потушить допинговый скандал, из-за которого Виталий Кличко вынужден был пропустить Олимпиаду-1996 в Атланте и организовать замену – вместо Виталия в США поехал и добыл золото его младший брат – Владимир Кличко.



Будущие чемпионы / Фото из личного архива братьев Кличко

По непроверенной информации, Бакай и Рыбалко поделили расходы на Кличко 50/50, а те должны были отчислять 50% с будущих заработков. Также некоторые считают, что легенды бокса в начале карьеры занимались рэкетом, но подтверждений этому нет. Это подтверждает тогдашний тренер братьев Владимир Золотарев, который рассказывал, что отговорил Кличко от участия в криминале ради будущего в спорте.

Время непростое было, 90-е. Звали их тогда и в бандиты, и в рэкет. Они ко мне подходили: "У нас же нет денег, может, стоит?". Я им сказал: "Не лезьте никуда, все у вас будет – и деньги, и все",

– тренер братьев Кличко и сборной Украины Владимир Золотарев в интервью российским СМИ

После триумфа на Олимпиаде "Рыбка" возил братьев на смотрины к известному промоутеру Дону Кингу, но договориться о сотрудничестве не удалось (для карьеры перспективных, но "сырых" боксеров так, видимо, было лучше). Зато Бакай подыскал для Кличко менее рискованный вариант – в Германии. Тогда же было заключено соглашение с тамошним промоутером Клаусом-Питером Колем и его компанией Universum Box-Promotion.



​Игорь Бакай немало сделал для старта карьеры братьев Кличко / Предвыборная агитация политика-кучмиста

Коль нанял братьям тренера Фрица Здунека и сделал их звездами у себя на родине. Более того, благодаря победам братьев Кличко профессиональный бокс стал популярным в Германии, а страна превратилась в один из мировых центров этого вида спорта. Была у медали и другая сторона – неприхотливая немецкая публика восхищалась победами украинцев над "мешками" и не очень разбиралась в тонкостях бокса, зато Кличко долгое время были лишены конкуренции и сильных соперников.

В 1999 – через три года после дебюта на профессиональном ринге – 27-летний Виталий Кличко впервые становится чемпионом мира в тяжелом весе. Он получает титул WBO, когда за 4 с лишним минуты буквально уничтожает британца Герби Гайда.

Через год Кличко-старший потерял титул в бою с американцем Крисом Бердом – поединок был остановлен из-за травмы украинца (это было его первое поражение). После полугодовой реабилитации Виталий вернулся на ринг и начал новое восхождение. Поражение сделало украинца сильнее и стало мотивацией для новых побед. Кличко-старший никогда не был техничным боксером, но сумел развить свою сильные стороны и умело использовать собственные габариты. Также Виталий Кличко показал себя как искусный тактик и очень умный боксер.

Летом 2003 года состоялся самый известный бой Виталия Кличко, в котором украинец боксировал с самым мощным соперником за всю свою карьеру, – легендарным британо-канадским боксером Ленноксом Льюисом. Бой был остановлен в 6 раунде из-за рассечения над глазом украинца – победу отдали Льюису, хотя в то время Кличко лидировал.

Легендарный бой Виталия Кличко и Ленокса Льюиса:

После этого Леннокс ушел из бокса, а Виталий Кличко получил мировую славу. В декабре 2003 года Кличко вернулся на ринг, а в апреле 2004 снова завоевал чемпионский пояс в самой престижной версии – WBC. В 8 раундах украинец разбил обидчика своего младшего брата – Кори Сандерса из ЮАР.

Первый поход в политику

В 2004 году братья Кличко расторгли контракт с немцем Клаусом-Питером Колем и решили строить свое будущее самостоятельно. Виталий Кличко защитил титул в эффектном бою против Дэнни Уильямса в Лас-Вегасе в декабре 2004 и после этого объявил перерыв в своей спортивной карьере. 33-летний Кличко решил попробовать себя в политике. Он довольно активно поддержал "Оранжевую революцию" и показал себя как сторонник демократии и западных ценностей. Боксер был узнаваем и имел народную любовь, правда, совсем не имел опыта в политике.

Предводителем в большой политике для Виталия Кличко стал Владимир Бондаренко – один из лидеров Майдана, хорошо знакомый со всей "внутренней политической кухней". В 2005 году был запущен политический проект боксера – партия "УДАР" (сначала называлась "Новая страна"), а в 2006-м состоялась проба сил. Виталий Кличко баллотировался в мэры Киева, правда, не от собственной партии, а от блока "Пора-ПРП". Главным соперником он считал действующего городского голову Александра Омельченко (за которого в свое время агитировал, получил от него жилье в столице и имел общие интересы), однако и он, и "Сан Саныч" прозевали Леонида Черновецкого.

Банкир и сторонник евангельского харизматического культа сумел построить эффективную работу с электоратом – знаменитые "бабушки Черновецкого" массово пошли на избирательные участки и сделали мэром "темную лошадку", которая впоследствии войдет в историю как "Леня Космос" и станет символом коррупции и упадка Киева, а еще – предтечей тренда на откровенных популистов во власти. Также Кличко в составе "Пора-ПРП" баллотировался в Верховную Раду, но этот блок не преодолел трехпроцентный барьер.

Виталий Кличко в ходе своей первой избирательной кампании допустил все возможные ошибки, но получил необходимый опыт. Боксер финишировал вторым, но все же победил своего бывшего ментора – обошел Омельченко на 35 тысяч голосов.

Весной 2008 года Кличко снова попытался стать мэром Киева, но с 205 316 голосами (почти 18%) оказался лишь третьим.

Возобновление спортивной карьеры и первые крупные политические победы

После очередного поражения на политическом ринге Виталий Кличко решил возобновить свою карьеру боксера. 11 ноября 2008 украинец вернул свой титул чемпиона WBC, когда хорошенько избил крепкого нигерийца Сэмюэла Питера.

Хотя первый поход в политку фактически забрал боксерский прайм Кличко – обстоятельства сложились в его пользу. Во-первых, в это время тяжелый дивизион переживал глубокий кризис – кроме брата Владимира серьезных конкурентов у Виталия не было, во-вторых, Кличко-старший окружил себя специалистами высшего сорта и сумел продлить свою спортивную жизнь, в-третьих, команда менеджеров создавала для чемпиона лучшие условия и дополнительные проблемы для его соперников.



Виталий Кличко и его большая семья / Фото фан-клуба братьев Кличко

Все эти факторы позволили украинцу доминировать, уйти непобежденным в 41 год, а также стать легендой и одним из самых выдающихся боксеров в истории тяжелого дивизиона. Виталия Кличко даже сравнивали с Рокки Марчиано, который тоже не был слишком ярким боксером, но стал легендой и одним из лучших в истории.

Все нокауты в большой карьере великого боксера:

Осенью 2012 года Виталий Кличко провел свой последний бой и окончательно ушел в политику (официально объявит о завершении карьеры боксера только в декабре 2013). Фактически он ее и не бросал, а боксерские поединки были своеобразной командировкой. После поражения на мэрских выборах-2008 он все же стал депутатом Киевсовета и привел в столичный парламент "Блок Виталия Кличко", куда вошли как политики, так и просто бизнесмены.

В горсовете молодой политик узнал о тонкостях этого ремесла, в частности – о кулуарных договоренностях, предательстве однопартийцев и компромиссах. В 2009 году Виталий Кличко сумел применить свои спортивные навыки во время ссоры в Киевсовете 13 октября. Тогда он и его сторонники блокировали трибуну, чтобы не позволить команде Черновецкого и "регионалов" провести сессию и нужные им решения. Боксер имел все шансы провести схватку с олимпийским чемпионом по борьбе Эльбрусом Тедеевым и олимпиоником-баскетболистом Александром Волковым – нардепы-регионалы прибыли разблокировать трибуну, но все ограничилось толкотней и вербальными обещаниями. Так закалялся Кличко-политик.

Виталий Кличко проводит бой в Киевсовете, 2009 год:

В 2010 году Кличко переформатирует свою партию – так появляется "УДАР" (за громкой аллюзией с боксом кроется аббревиатура "Украинский Демократический Альянс за Реформы". Тогда же бывший боксер начинает готовиться к выборам в Верховную Раду. Виталий Кличко становится более радикальным – он активно оппонирует "регионалам" и Виктору Януковичу, участвует в протестных акциях.

4 июля 2012 года Кличко присоединился к акции протеста против принятия языкового закона – он вступил в стычку с милиционерами, когда попытался не допустить президента Януковича на пресс-конференцию в "Украинский Дом". В ходе схватки Кличко получил порцию слезоточивого газа. Кадры с Кличко облетели весь мир и превратили молодого политики в одного из лидеров оппозиции пророссийскому режиму Януковича.

Кличко на протестах против режима Януковича, 2012 год 4 июля (день):

4 июля 2012 (ночь):

Осенью 2012 года Виталий Кличко праздновал свою первую крупную политическую победу. Его партия "УДАР" прошла в парламент – фракция из 42 народных депутатов стала ядром демократической оппозиции. Летом 2013 года Кличко заявил, что будет бороться за президентский пост на выборах-2015. Однако история пошла другим путем – президент Янукович не досидел на своем посту до конца из-за Революции Достоинства.



Фото, которое облетело целый мир / Фото ТАСС

Герой Революции

Виталий Кличко стал одним из лидеров и активных деятелей Евромайдана – как и Арсений Яценюк, и Олег Тягнибок. Правда, выступать на большой сцене на Майдане Независимости у него не очень получалось, другое дело – деятельность вне сцены, где Кличко был искренним и словно рыба в воде. Он не избегал столкновений с "Беркутом" и хорошо получил от сторонников Януковича, был среди простых митингующих днем и ночью, не чурался крепкого слова, когда это было необходимо.

Кличко на Евромайдане:

В феврале 2014 в Вене состоялась уже легендарная встреча олигарха Дмитрия Фирташа, бывшего министра правительства Азарова Петра Порошенко и Виталия Кличко. На ней более опытные Порошенко и Фирташ уговорили лидера Евромайдана пойти на уступки и поддержать владельца Roshen как будущего президента.

Исключительно тайно и практически незаметно для всех кандидат в президенты Петр Порошенко и Виталий Кличко встретились в Австрии с Дмитрием Фирташем. (...) В прошлую среду Фирташ задекларировал шоколадному барону Порошенко свою поддержку как кандидату в президенты Украины,

– австрийская газета Österreich о тайной встрече украинцев в Вене

Популярный среди украинцев Кличко должен был отказаться от президентских амбиций в пользу Порошенко, который во время Революции был в тени, и удовлетвориться должностью мэра столицы. Также фактически под контроль Порошенко и Фирташа отходила парламентская фракция Кличко, которая стала основой для будущего БПП. Так в ходе встречи, которая длилась 28 часов, была выстроена архитектура украинской власти на ближайшие годы.

Кличко и его недвижимость, которой нет:

Мэр Киева

29 марта 2014 года Виталий Кличко официально отказался от участия в президентской кампании, заявил о поддержке Порошенко и своих амбициях в очередной раз побороться за должность городского головы Киева. Этому предшествовала серия публикаций компромата на боксера-политика в СМИ, в частности, подняли историю о сотрудничестве с Бакаем и Рыбалко.



Кличко – мэр / Фото пресс-службы КГГА

В мае 2014 Кличко победил на выборах мэра Киева (56,7%) и сложил мандат народного депутата.

Параллельно Виталий Кличко становился звездой соцсетей. Публичные выступления были сложным испытанием для молодого политика, и он регулярно генерировал забавные оговорки, которые мгновенно превращались в мемы.

Кличко – звезда соцсетей:

Среди самых известных перлов Виталия Кличко безусловным хитом считается фраза "А в завтрашний день смотреть могут не лишь только все. Мало кто может это сделать". Впрочем, были и другие. Сам политик с этим уже, похоже, смирился, и даже издал в 2020 году книжечку-цитатник, где собрал самые известные свои оговорки.

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Первая мэрская каденция Виталия Кличко получилась неоднозначной.

С одной стороны, было построено несколько важных транспортных развязок, проведен ремонт дорог, были восстановлены заброшенные парки и построены новые, появились новые инфраструктурные объекты, открыты новые станции метро – строится метро на Виноградарь, думают, как провести метро на Троещину, сдвинулся с мертвой точки вопрос с мостами и тому подобное.

Кличко на открытии пешеходного моста, 2019 год:

С другой стороны, к мэру и его окружению немало вопросов. В частности, во многих проектах есть немалая коррупционная составляющая, смета Шулявского моста была непомерно раздута, а знаменитый пешеходный мост, который соединил восстановленную Владимирскую Горку с Крещатым Парком, сразу потерял свою "прозрачность". Также во времена Кличко столица превратилась в место хаотичной застройки, местами создавалось впечатление, что Киевом правят застройщики Микитась, Столар, Алиев, Киван, Поливода и другие, а не избранный общиной мэр.

Смотрите, как Кличко попал в скандал из-за дружбы с застройщиками:

Впрочем, многочисленные коррупционные скандалы не очень ударили по репутации Виталия Кличко – он показал себя неплохим кризисным менеджером и человеком, который умеет работать с негативом. Мэр не избегал проблем и постоянно лично появлялся на месте многочисленных аварий и катаклизмов, которые регулярно производила изношенная капитальная инфраструктура столицы Украины. Благодаря этому родился мем про "мост, который устал", а также вера киевлян в безальтернативность мэра, у которого не все получается, но он старается. К тому же, делает это задорно и с юмором.

Мэр-мститель:

К мэру немало вопросов, но к кому их нет:

В 2019 году новая власть попыталась отстранить Виталия Кличко от власти с помощью древней коллизии в законодательстве – глава Киевсовета одновременно является и главой КГГА. Потому полномочия эти мог прекратить Кабмин. Но попытки тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана завершились фиаско.



​Кличко оказался Богдану не по зубам / Фото пресс-службы Виталия Кличко

Кличко в защиту привлек своих западных друзей во главе с доверенным лицом президента США Руди Джулиани и атаку отбил. Так Кличко избежал досрочных выборов, убедился в собственной силе, а еще это было первое ощутимое поражение Зе-команды.

В 2020 году Виталий Кличко не отказался от своей "фишки":

Чем запомнилась первая каденция мэра Кличко:

Выборы-2020 и новые вызовы

На выборы-2020 Виталий Кличко шел в качестве безусловного фаворита, у которого просто нет соперников. Он показательно отказался от поддержки партии Петра Порошенко, которая хотела примазаться к популярному политику и заявила о поддержке Кличко, также действующий мэр никак не реагировал на попытки критики от оппонентов и остался над процессом.

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Выборы 25 октября подтвердили правильность выбранной стратегии – Виталий Кличко победил уже в первом туре с результатом 50,52% голосов (это упорно не хотели признавать и очень долго считали голоса). 1 декабря 2020 года Виталий Кличко официально начал свою вторую каденцию на посту мэра Киева.



1 декабря 2020 официально началась вторая мэрская каденция Виталия Кличко / Фото пресс-службы Виталия Кличко



Избранный мэр Киева и избранный президент США / Фото пресс-службы Виталия Кличко

Сейчас Виталий Кличко имеет второй рейтинг доверия среди украинцев, а это повод подумать о новом вызове. Киевляне же могут увидеть – как Виталий Кличко будет выполнять обещания из своей предвыборной программы.

Важно Что обещает Виталий Кличко: программа мэра Киева 2020