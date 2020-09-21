В полицию Одессы доставили 50 вооруженных людей. Все они находились на территории отеля "Гранд Марин", что в курортном поселке Совиньон Одесской области. Там как раз проходила партийная конференция "Оппозиционной платформы – За жизнь".

О ситуации информирует пресс-служба Нацполиции Одессы. Там отмечают: правоохранители предотвратили "обострение конфликта" в поселке Совиньон.

Смотрите также Расстрел автобуса под Харьковом: что это было и при чем здесь выборы?

В полиции говорят: на территории отеля между двумя группами вооруженных людей произошли незначительные столкновения. Поэтому, полсотни участников инцидента правоохранители пригласили в подразделение полиции.

Какое оружие изъяли у этих людей:

Газовые баллончики,

Ножи,

Телескопические дубинки.



Изъятое оружие

Правоохранители пока решают, открывать ли уголовное производство по факту инцидента.

Сейчас общественный порядок на территории отеля, где находятся представители ОПЗЖ, поддерживают сотни полицейских.

Противники собрания ОПЗЖ

Интересно, что недалеко от отеля собрались активисты украинских патриотических организаций, которые негативно высказываются относительно мероприятия, передает УНИАН. Они выкрикивают оскорбительные слова в адрес участников съезда партии, "кричалки" и прочее.

По данным представителей местной организации "Национального корпуса", неизвестные вооруженные мужчины, которых забрала полиция, – "титушки" ОПЗЖ. Это – якобы участники организации "Патриоты при жизни", возглавляемой нардепом Ильей Кивой, которые приехали "дестабилизировать город". У некоторых из них были помповые ружья с собой.