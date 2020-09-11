Центром общественного развития "Интер-акция" провел социологическое исследование электоральных настроений жителей Днепра перед местными выборами 25 октября. Результаты показали, что во втором туре лидер "Громадской силы" Загид Краснов опережает действующего городского голову "Днепра" Бориса Филатова.

Об этом в ИА "Интерфакс–Украина" рассказал директор "Интер–акции" Юрий Лагутов.

Исследование проводилось 5 – 7 сентября методом face–to–face. Опрошено было 1 500 респондентов.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором, среди политических партий предпочтения горожан расположились в таком порядке: "Громадська сила" – 22,4%, "Пропозиція" – 21,3%, "Слуга народа" – 13,5%, ОПЗЖ – 8,8%, "Блок Вілкула" – 8,5%.

В первом туре выборов мэра кандидаты расположились бы следующим образом: Борис Филатов – 31,5%, Загид Краснов – 29,7%, Сергій Риженко – 12%, Сергій Никитин – 5%, Иван Куличенко – 4,6%.

А вот во втором туре лидер, согласно исследованию, меняется: Загид Краснов – 39,4%, Борис Филатов – 38,1%. Еще 22,5% не определились.

Выяснили социологи и антирейтинг кандидатов в мэры Днепра: Борис Филатов – 45,7%, Загид Краснов – 19,3%, Сергей Никитин – 13,3%, Серей Рыженко – 7%.

Как заявил руководитель аналитического центра "Инполит" Сергей Быков, его не удивляет, что "Громадська сила" вырвалась в лидеры среди политических партий в Днепре.

"Это сильный местный проект Загида Краснова. Рецепт добиться поддержки людей у них простой – работать, независимо от того, есть выборы или нет выборов. А не создавать какие-то квазипроекты перед местными выборами, – ответил он. – Что касается мэрских выборов, то у Филатова был отличный шанс воспользоваться плодами децентрализации и повысить уровень жизни в городе. Но сегодня просматривается его желание "съехать" с темы коронавируса и поддержки людей во время карантина, и сделать вид, что во всем виновата центральная власть. А люди понимают, что это ответственность местной власти. Отсюда и высокий антирейтинг".

В свою очередь, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев подчеркнул, что использование 100 млн грн из бюджета на собственный пиар сыграло с городской властью злую шутку.

"В Днепре мы видим уникальный случай. Обычно местные политические проекты создаются властью с использование административного и финансового ресурса, а "Громадська сила" выбивается из общей системы. Это уникальная структура, которая работает за свои деньги и более 10 лет остается постоянной величиной в политике Днепра со стабильным электоральным ядром. Отсюда и высокий рейтинг Краснова, – сказал он. – В то же время при Филатове Днепр стал чемпионом по непрофессионализму и коррупции. Предвыборная кампания мэра строится на деньги горожан. Это 100 миллионов гривень из бюджета. За эти деньги идет даже не реклама, а пропаганда Филатова. Люди против этого, они устали жить в атмосфере лжи и морального террора".