В Одессе 15 ноября состоялся второй тур голосования за мэра города. Во время волеизъявления наблюдатели заметили, что на нескольких участках городах напротив фамилии одного из кандидатов ставили нетипичные обозначения.

Похожая ситуация уже случалась на прошлых местных выборах. Об этом рассказала координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области Анастасия Матвиенко.

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Нетипичные отметки в избирательном бюллетене, которые не являются единичными, но в то же время одинаковые в пределах одного избирательного участка, могут свидетельствовать о том, что за волеизъявлением избирателей осуществляется определенный контроль, и, вероятно, осуществляется стимулирование избирателей к посещению избирательного участка и голосования,

– пояснила она.

По словам Матвиенко, наблюдатели сразу с нескольких избирательных участков сообщали о голосовании избирателей нетипичными обозначениями, речь идет о буквах и цифрах. При этом, на каждом участке, где были зафиксированы такие случаи, использовался свой уникальный набор символов.

По ее мнению, ситуация должна стать предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Второй тур выборов мэра Одессы: коротко о главном

15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городского головы Одессы.

По данным экзитпола, которые обнародовал КМИС, действующий мэр Геннадий Труханов получил 56,7% голосов избирателей, а его соперник от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик – 40,9%.

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По состоянию на 16:00 16 ноября половина ТИК в Одессе уже посчитала голоса, по предварительным результатам победу на выборах мэра Одессы получает Труханов.



Результаты экзитполов второго тура выборов мэра Одессы / Инфографика 24 канала