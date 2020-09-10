Владимир Зеленский заявил, что на выборах городского головы Киева поддержит кандидата от партии "Слуга народа". Кого именно, определят праймериз, которые обязательно состоятся.

Праймериз среди кандидатов в мэры Киева будут, сообщил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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По словам президента, в них примут участие не только депутаты партии, но и независимые люди, которые готовы бороться на открытых праймериз.

На выборах мэра я буду поддерживать кандидата от партии "Слуга народа",

– отметил Зеленский.

И добавил, кого именно, пока неизвестно. Лучшего кандидата определят по результатам праймериз.

Что известно о просьбе "Слуги народа" насчет праймериз

Накануне народные депутаты от фракции "Слуга народа" написали Зеленскому обращение.

В нем просили инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.

Что такое праймериз?Тип голосования, в котором выбирают одного кандидата от партии. Впоследствии между представителями партий проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

Что известно о выборах мэра Киева

Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. У краинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.

краинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов. Согласно исследованию группы "Рейтинг", среди кандидатов на должность городского головы Киева жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.

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