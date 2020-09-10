На выборах мэра Киева я поддержу кандидата от "Слуги народа", – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что на выборах городского головы Киева поддержит кандидата от партии "Слуга народа". Кого именно, определят праймериз, которые обязательно состоятся.
Праймериз среди кандидатов в мэры Киева будут, сообщил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.
Узнайте больше Пресc-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты
По словам президента, в них примут участие не только депутаты партии, но и независимые люди, которые готовы бороться на открытых праймериз.
На выборах мэра я буду поддерживать кандидата от партии "Слуга народа",
– отметил Зеленский.
И добавил, кого именно, пока неизвестно. Лучшего кандидата определят по результатам праймериз.
Что известно о просьбе "Слуги народа" насчет праймериз
- Накануне народные депутаты от фракции "Слуга народа" написали Зеленскому обращение.
- В нем просили инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.
Что такое праймериз?Тип голосования, в котором выбирают одного кандидата от партии. Впоследствии между представителями партий проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.
Что известно о выборах мэра Киева
- Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.
- Согласно исследованию группы "Рейтинг", среди кандидатов на должность городского головы Киева жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.