В каких городах Украины будет второй тур выборов мэра: список
По результатам экзитполов, в 9 крупных городах Украины, вероятно, состоится второй тур голосования. Первый тур местных выборов прошел 25 октября.
Второй тур голосования на выборах может состояться в 9 городах и областных центрах, где проживает более 75 тысяч человек. В него войдут самые рейтинговые кандидаты. Об этом сообщает 24 канал.
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При каких условиях проведут второй тур местных выборов
Второй тур местных выборов проведут в городах с населением более 75 тысяч, если ни один кандидат не наберет более 50% избирательных голосов.
Где может состояться второй тур выборов:
- Киев;
- Одесса;
- Николаев;
- Львов;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Ужгород;
- Черновцы;
- Черкассы.
В этих городах ни один из кандидатов на пост мэра города не набрал более 50% голосов избирателей.
Кто будет соревноваться за пост мэра во втором туре в городах Украины
Киев
- По результатам экзитполов, в Киеве во второй тур проходит действующий мэр Виталий Кличко, набравший 47,8% голосов избирателей. Кроме того, за кресло мэра с ним может побороться один из еще 4 кандидатов.
- Кандидат от ОПЗЖ Александр Попов, набравший 8,6% голосов избирателей по данным экзитполов.
- Представитель партии "Голос" Сергей Притула, за которого проголосовали 8,3% киевлян.
- Кандидатка от "Слуги народа" Ирина Верещук – 8%.
- Кандидат от партии "Батькивщина" Алексей Кучер, которого поддержали 6,3% избирателей.
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Львов
- Наибольшую поддержку избирателей, по результатам экзитполов, получил действующий мэр Андрей Садовый – 38% голосов.
- На 10% меньше есть у кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютки – за него проголосовали 28% людей.
Одесса
- 34,3% избирателей проголосовали за Геннадия Труханова.
- 17,9% людей в кресле мэра хотят видеть кандидата он ОПЗЖ Николая Скорика.
- Кроме того, во втором туре выборов может принять участие представитель партии "Слуга народа" Олег Филимонов (13,7% голосов избирателей).
- Также за пост мэра, вероятно, будет соревноваться Петр Обухов от "ЕС" (12,5%).
Николаев
- Во второй тур выборов, по результатам экзитполов, вероятно, войдет кандидат от партии "Пропозиція" Александр Сенкевич (40,7% голосов).
- Владислав Чойка от ОПЗЖ – 26,7%.
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Днепр
- По данным экзитполов действующий мэр Борис Филатов набрал 44,4% избирателей и выходит во второй тур.
- Загид Краснов – 14,4%.
Во втором туре, следовательно, могут посоревноваться Филатов и Краснов.
Кривой Рог
- По данным экзитпола студии Савика Шустера, за Юрия Вилкула проголосовали 42,8% избирателей. В то же время, по информации экзитпола "Фонда инновационный проектов", Вилкула поддержали 51,8% избирателей.
- Дмитрий Шевчик – 31,01% голосов.
Поэтому оба могут выйти во второй тур выборов.
Ужгород
В Ужгороде разница между двумя кандидатами минимальная:
- Самовыдвиженец Богдан Андреев – 23,8% избирательных голосов.
- 22,7% людей, принявших участие в голосовании, поддержали кандидат от "Слуги народа" Виктора Щадея.
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Черновцы
- Кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, по результатам экзитполов, получил 29,1% голосов.
- Виталий Михайлишин – 21,4% избирателей.
- Кандидат от "Пропозиція" Алексей Каспрук – 17,9%
Черкассы
- Согласно данным экзитпола, действующий мэр Анатолий Бондаренко набрал 32,6% голосов.
- Кандидат от "Голоса" Виктор Евпак – 19,8%.
- Виталий Ильченко от "Слуги народа" – 17,8%.
Когда состоится второй тур выборов
Согласно закону, второй тур голосования должен состояться до 27 ноября включительно. Однако в ЦИК предположили, что голосование может состояться позже – в декабре. Так будет в том случае, если в отдельных общинах в судах будут оспаривать результаты выборов. Тогда второй тур придется отложить еще на неделю.