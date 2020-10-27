По результатам экзитполов, в 9 крупных городах Украины, вероятно, состоится второй тур голосования. Первый тур местных выборов прошел 25 октября.

Второй тур голосования на выборах может состояться в 9 городах и областных центрах, где проживает более 75 тысяч человек. В него войдут самые рейтинговые кандидаты. Об этом сообщает 24 канал.

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При каких условиях проведут второй тур местных выборов

Второй тур местных выборов проведут в городах с населением более 75 тысяч, если ни один кандидат не наберет более 50% избирательных голосов.

Где может состояться второй тур выборов:

Киев;

Одесса;

Николаев;

Львов;

Днепр;

Кривой Рог;

Ужгород;

Черновцы;

Черкассы.

В этих городах ни один из кандидатов на пост мэра города не набрал более 50% голосов избирателей.

Кто будет соревноваться за пост мэра во втором туре в городах Украины

Киев

По результатам экзитполов, в Киеве во второй тур проходит действующий мэр Виталий Кличко, набравший 47,8% голосов избирателей. Кроме того, за кресло мэра с ним может побороться один из еще 4 кандидатов.

Кандидат от ОПЗЖ Александр Попов, набравший 8,6% голосов избирателей по данным экзитполов.

Представитель партии "Голос" Сергей Притула, за которого проголосовали 8,3% киевлян.

Кандидатка от "Слуги народа" Ирина Верещук – 8%.

Кандидат от партии "Батькивщина" Алексей Кучер, которого поддержали 6,3% избирателей.

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Львов

Наибольшую поддержку избирателей, по результатам экзитполов, получил действующий мэр Андрей Садовый – 38% голосов.

На 10% меньше есть у кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютки – за него проголосовали 28% людей.

Одесса

34,3% избирателей проголосовали за Геннадия Труханова.

17,9% людей в кресле мэра хотят видеть кандидата он ОПЗЖ Николая Скорика.

Кроме того, во втором туре выборов может принять участие представитель партии "Слуга народа" Олег Филимонов (13,7% голосов избирателей).

Также за пост мэра, вероятно, будет соревноваться Петр Обухов от "ЕС" (12,5%).

Николаев

Во второй тур выборов, по результатам экзитполов, вероятно, войдет кандидат от партии "Пропозиція" Александр Сенкевич (40,7% голосов).

Владислав Чойка от ОПЗЖ – 26,7%.

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Днепр

По данным экзитполов действующий мэр Борис Филатов набрал 44,4% избирателей и выходит во второй тур.

Загид Краснов – 14,4%.

Во втором туре, следовательно, могут посоревноваться Филатов и Краснов.

Кривой Рог

По данным экзитпола студии Савика Шустера, за Юрия Вилкула проголосовали 42,8% избирателей. В то же время, по информации экзитпола "Фонда инновационный проектов", Вилкула поддержали 51,8% избирателей.

Дмитрий Шевчик – 31,01% голосов.

Поэтому оба могут выйти во второй тур выборов.

Ужгород

В Ужгороде разница между двумя кандидатами минимальная:

Самовыдвиженец Богдан Андреев – 23,8% избирательных голосов.

22,7% людей, принявших участие в голосовании, поддержали кандидат от "Слуги народа" Виктора Щадея.

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Черновцы

Кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, по результатам экзитполов, получил 29,1% голосов.

Виталий Михайлишин – 21,4% избирателей.

Кандидат от "Пропозиція" Алексей Каспрук – 17,9%

Черкассы

Согласно данным экзитпола, действующий мэр Анатолий Бондаренко набрал 32,6% голосов.

Кандидат от "Голоса" Виктор Евпак – 19,8%.

Виталий Ильченко от "Слуги народа" – 17,8%.

Когда состоится второй тур выборов

Согласно закону, второй тур голосования должен состояться до 27 ноября включительно. Однако в ЦИК предположили, что голосование может состояться позже – в декабре. Так будет в том случае, если в отдельных общинах в судах будут оспаривать результаты выборов. Тогда второй тур придется отложить еще на неделю.