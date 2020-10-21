Качественные медицинские услуги, рабочие места, социальная защищенность, коммунальные услуги надлежащего уровня – и все без коррупции – это основные ожидания жителей Днепропетровщины от местных властей.

Реализовать потребности граждан вполне по силам органам местного самоуправления. Благодаря реформе децентрализации местные советы и главы городов, поселков и сел получили как более широкие полномочия в этих сферах, так и финансовые возможности для выполнения возложенных на них задач.

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Переходный период децентрализации завершается, и уже 25 октября, с избранием новых советов, наступит новая эпоха ответственности местной власти перед жителями своих общин. В последнее воскресенье октября состоятся местные выборы, где будут избраны депутаты местных советов и главы общин разных уровней. В Днепропетровской области будет сформировано наибольшее количество советов, по сравнению с другими областями – 101.

Граждане выберут 1 областной совет, 7 районных, 86 (41 сельский, 25 поселковых и 20 городских) советов и глав территориальных общин, а также 7 районных советов в городе Кривой Рог.

Количество депутатов в каждом из этих советов прямо пропорционально соотносится с количеством жителей, зарегистрированных в соответствующей административно-территориальной единице. Чем больше зарегистрированных избирателей, тем больше депутатов будут представлять их интересы в совете.

Областные и районные советы Днепропетровщины

В Днепропетровском областном совете 120 депутатов будут представлять интересы 2 миллионов 448 тысяч избирателей, зарегистрированных на территории области. Избирательное право имеет 77% населения области, и именно они решат, кто войдет в состав новых местных советов.

Районных советов украинские избиратели этого года будут выбирать меньше, поскольку недавно в рамках административно-территориальной реформы состоялось укрупнение районов. В Днепропетровской области после местных выборов будет уже не 22 района, а 7. Соответственно будут сформированы Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский и Синельниковский районные советы. Среди них крупнейшими по количеству депутатов будут Днепровский и Криворожский райсоветы с 64 народными избранниками в каждом.



Местные выборы 2020 в Днепропетровской области / Инфографика Центра совместных действий

Областные и районные советы имеют схожую сферу ответственности. Единственное отличие – уровень реализации полномочий. Базовой компетенцией облсоветов и райсоветов является утверждение областного и районного бюджетов, проекты которых они получают от представителей президента на местах – руководителей областных и районных государственных администраций. Из этих бюджетов финансируют совместные в пределах региона социально-экономические, культурные или иные программы, распределяя их между территориальными общинами, а также коммунальные учреждения в ведении области или района. Деньги в этих бюджетах появляются благодаря переданным из государственного бюджета субвенциям и дотациям, а также налогам, которые генерируются на областном уровне.

В прошлом году Днепропетровская область потратила 58,1 миллиарда гривен. Это суммарные расходы бюджетов всех местных советов области, которые существенно выросли благодаря финансовой децентрализации. С 2015 года постепенно расширялись полномочия органов местного самоуправления, на выполнение которых местные власти получили возможность увеличить бюджетные поступления и повысить эффективность администрирования налогов и сборов. К примеру, расходная часть бюджета Днепропетровской области в 2015 году составила 10,9 миллиарда гривен, а в 2019-м – 17,7 миллиарда.

Другим весомым аспектом полномочий областных и районных советов является управление объектами совместной собственности. Назначение и увольнение руководителей больниц, школ, музеев, театров, санаториев, коммунальных предприятий, которые находятся в собственности области или района, – это все ответственность областных и районных советов. Поэтому, кто будет руководить и какое финансирование получит КП "Криворожский противотуберкулезный диспансер" Днепропетровского областного совета, зависит от областного совета. А каким образом будет функционировать Пятихатский районный народный историко-краеведческий музей – определит после выборов Каменский районный совет.

К объектам общей собственности также относятся и некоторые предприятия, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Тарифы на услуги таких коммунальных предприятий утверждают областные и районные советы, которыми управляет соответствующие область или район.

Стоит заметить, что советы принимают решение, а реализуют их решения исполнительные органы. Поскольку отдельных исполкомов у советов этих уровней нет, исполнительные функции делегированы областным и районным государственным администрациям. Советы осуществляют контроль за надлежащим исполнением принятых решений – главы ОГА и РГА регулярно отчитываются перед областным и районными советами. Если советы недовольны качеством работы исполнительных органов, они могут принять решение об отставке главы администрации, если за это проголосуют две трети депутатского состава. Такая возможность предусмотрена для балансировки влияния центральной власти на местном уровне.

Территориальные общины

В 2015 году начался переход к новому административно-территориальному делению государства, согласно которому базовой административной единицей стала объединенная территориальная община (ОТО). В Днепропетровской области за этот период создана 71 ОТО. Местные выборы в октябре финализируют децентрализационный процесс, и в результате в области будет 86 общин, среди которых 20 городских, 25 поселковых и 41 сельская. Во всех этих общинах избиратели выберут советы и глав общин.

Город Днепр станет центром крупнейшей общины области – Днепровской городской ОТО, в совете которой будет 64 депутата. Такое количество депутатского корпуса обусловлено ​​тем, что на этой территории проживает более 739 тысяч избирателей. Кривой Рог станет центром второй по количеству избирателей общины в области. Там больше 487 тысяч человек, обладающих избирательным правом, выберут 42 депутатов городского совета. В Кривом Роге также состоятся выборы в 7 районных советов, которым городской совет делегировал часть своих полномочий по социальной и гражданской защите, молодежной и культурной политике, дорожной инфраструктуре и т.д., для их реализации на уровне городского района.

В наименьшей объединенной территориальной общине Днепропетровщины – Ляшкивском сельском совете – будет только 22 депутата, избранных 1 559 избирателями.

Что советы будут делать?



Экология – тема №1 для Кривого Рога / Фото: Facebook Демидчук

Местная власть имеет наибольшее влияние на обеспечение надлежащего качества жизни жителей своих регионов. Органы местного самоуправления несут ответственность за формирование местной политики в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, дорожно-транспортной инфраструктуры, экологии и др. Соответственно, местные советы должны иметь возможность, с одной стороны, качественно воплощать государственные решения на региональном или локальном уровне, а с другой – прислушиваться к нуждам жителей своих общин.

На Днепропетровщине в топе проблем, на которые необходимо будет обратить внимание новоизбранной власти, находится медицинская сфера. Учитывая пандемию и изменения в подходах к финансированию учреждений здравоохранения, жители Днепропетровской области ожидают, что местная власть обеспечит им качественное оказание медицинских услуг в больницах и амбулаториях. Поскольку органы местного самоуправления отвечают за финансирование медицинской инфраструктуры в своем ведении, а также назначают руководителей лечебных учреждений, то удовлетворить потребности жителей региона вполне им по силам.

Об уязвимых слоях населения также обязаны заботиться территориальные общины. Жители Днепропетровщины сегодня недовольны уровнем социального обеспечения, поэтому советам общин в следующей своей каденции стоит больше внимания уделить этим вопросам. Исполнительные органы местных советов имеют значительные полномочия в предоставлении льгот и помощи различным категориям населения, решении вопросов опеки и попечительства, поддержке безработных, детей-сирот или жертв домашнего насилия.

Местная власть имеет обязательства и по бесперебойному и качественному функционированию жилищно-коммунального хозяйства в городе, поселке или селе. Исключительно советы общин и их исполнительные органы отвечают за исправность канализационных сетей, сбор и вывоз мусора, установление правил благоустройства, торговли на рынках, установление и соблюдение времени тишины в общественных местах и ​​тому подобное. Органы местного самоуправления также устанавливают тарифы на коммунальные услуги, которые предоставляются коммунальными предприятиями в собственности общины. Например, стоимость вывоза мусора или содержание придомовых территорий. Однако, на формирование тарифов на электроэнергию или водоснабжение советы общин влияния не имеют, но могут снижать энергозатратность жилых и коммунальных объектов, а соответственно и суммы в платежках, внедряя программы энергоэффективности на своих территориях.

Другим аспектом результативности работы местной власти является экономическое благополучие населения в общине. От решений руководителей и советов общин зависит насколько подопечная им территория интересна для инвесторов, административно удобна для бизнесменов, или же привлекательна для туристов. В результате продуманной политики советов по развитию предпринимательства в регионе, создаются новые рабочие места, растет заработная плата и даже улучшается демографическая ситуация в обществе. Жители Днепропетровщины считают, что новоизбранной локальной власти необходимо больше работать в этом направлении, так как в прошлом году в Днепропетровской области насчитывалось свыше 90 тысяч безработных.

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Что будет после 25 октября?

Ожидания жителей Днепропетровщины об улучшениях в сфере образования, здравоохранения, экологии, дорожно-транспортной инфраструктуры могут уже начать исполняться после выборов. Однако, при одном условии: что граждане придут на свои избирательные участки 25 октября и ответственно отнесутся к выбору партий, депутатов и глав общин.

Имеют партии четкий план работы в сферах ответственности местной власти, или же вводят избирателей в заблуждение, обещая снизить тарифы на отопление или электроэнергию, что им не под силу? Учитывают политики потребности общины, или же думают исключительно о своих собственных интересах? Стоит задать себе эти вопросы перед тем, как ставить отметки в бюллетенях. И выбрать ту местную власть, которая будет заботиться о благосостоянии и развитии общества.

Автор: Марта Семеряк, аналитик Центра совместных действий, для издания Днепроград