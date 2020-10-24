В Харьковской области – более 2 миллионов избирателей. 25 октября они будут голосовать за тех, кто в ближайшие годы фактически будет решать, как будет жить этот один из крупнейших регионов Украины.

Среди основных проблем в Харьковской области – безработица, неудовлетворительное состояние здравоохранения, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы на коммунальные услуги и коррупция. После реформы децентрализации органы местного самоуправления получили расширенные полномочия в различных сферах, поэтому большинство этих проблем они могут решать самостоятельно.

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25 октября пройдут местные выборы, от которых зависит, будут ли решены проблемы граждан и будут ли они жить лучше. Депутатов органов местного самоуправления будут выбирать на разных уровнях. В Харьковской области граждане путем голосования сформируют 64 местных совета: 1 областной Совет, 7 районных советов и 56 советов и председателей территориальных общин.

Количество депутатов, которые будут представлять интересы жителей в областном, районных советах или советах территориальных общин, прямо пропорционально количеству избирателей, которые зарегистрированы в этих административных единицах. Чем больше избирателей, тем больше депутатов в советах.

Областные и районные советы Харьковщины

Харьковский областной совет будет состоять из 120 депутатов, которых будут выбирать 2 миллиона 13,3 тысячи избирателей Харьковщины. Это 76% от всего населения области, которые смогут повлиять на состав советов.

В рамках децентрализации в каждой области укрупнили районы. Именно в них будут проведены выборы в новые районные советы. Вместо 27 старых районов Харьковская область теперь имеет 7 новых. Это Богодуховский, Изюмский, Купянский, Красноградский, Лозовский, Чугуевский и Харьковский районы. Больше всего депутатов районного совета изберут в Харьковском районе (84 депутата), меньше всего – в Красноградском (38 депутатов). Все остальные районы области будут иметь по 42 депутата.



Местные выборы 2020 на Харьковщине / Инфографика Центра совместных действий

Полномочия областных и районных советов довольно похожи, но касаются они разных уровней – соответственно области и района. Прежде всего, эти советы утверждают проекты областного и районных бюджетов. А проектируют их председатели областной и районных государственных администраций, которых назначает президент. Средства из них распределяют между территориальными общинами, чтобы реализовывать общие для региона социально-экономические, культурные или другие программы. Областной и районные бюджеты наполняют за счет поступлений из бюджета (дотаций и субвенций) и налогов.

В прошлом году сумма расходов сводного бюджета Харьковской области составила 44,4 миллиарда гривен. Это расходы всех местных бюджетов области. Такое значительное финансирование стало возможным благодаря объединению территориальных общин и изменению межбюджетных отношений государственного и местного уровней. Поэтому теперь местные власти распоряжаются большими средствами, чем это было в предыдущие годы.

Управление объектами совместной собственности территориальных общин тоже является ответственностью областного и районного совета. Все зависит от того, кому эти объекты принадлежат – области или района. Это могут быть различные коммунальные предприятия, школы, училища, театры, больницы, санатории, музеи, склады и многие другие объекты.

Например, на уровне области это Областное коммунальное заведение "Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко", а на уровне района – Коммунальное учреждение здравоохранения "Богодуховский медицинский колледж". Такими заведениями и учреждениями руководят именно областные и районные советы Харьковщины. Они же их и финансируют из своих местных бюджетов.

Важно, что областные и районные советы устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги для своих коммунальных предприятий. Также они определяют правила пользования водозаборными сооружениями, с помощью которых удовлетворяют питьевые, бытовые и другие потребности жителей региона.

Кроме этого, областные и районные советы осуществляют контроль в отношении местных государственных администраций (МГА). Главы МГА периодически отчитываются перед соответствующими советами. Если деятельность какого из голов МГА неудовлетворительная, областной или районный совет может объявить ему недоверие, а при поддержке ⅔ местных депутатов отправить его в отставку. Это позволяет сдерживать влияние главных руководителей страны на местном уровне.

Председатели и советы общин Харьковщины

Районы состоят из объединенных территориальных общин (ОТО), которые являются базовой административной единицей в Украине. На местных выборах 25 октября жители Харьковщины будут выбирать 56 советов ОТО, в частности, 17 советов городских ОТО, 26 советов поселковых ОТО и 13 советов сельских ОТО. В каждой из этих ОТО также будет избираться городской, поселковый и сельский голова соответственно.

В совет Харьковской ОТО, в который входит только город Харьков, будут выбирать 84 депутата, ведь в общине более 1 миллиона избирателей. В самой большой по численности избирателей после Харькова Лозовской территориальной общине проживает почти 70 тысяч избирателей, которые выберут 38 депутатов. А вот во всех территориальных общинах, которые имеют до 10 тыс. избирателей, будет 22 депутата. В частности, именно столько депутатов будет в наименьшей по количеству избирателей Куньевской ОТО, где чуть более 3,5 тысяч избирателей.



Владимир Зеленский на Харьковском заводе им. Малышева / Фото ОП

Почему важно, кто "зайдет" в советы территориальных общин на местных выборах? Например, жителей Харькова, по данным социологических опросов, больше всего беспокоят проблемы со здравоохранением, ЖКХ, безработицей, коррупцией и дорогами. А недавно пока одни харьковчане проводили пикеты из-за вредных выбросов местного коксового завода, другие отстаивали право сидеть на газонах, за что их избила охрана одного из городских парков. На большинство из этих вопросов могут повлиять органы местного самоуправления. Поэтому, на примере "проблемных" для харьковчан сфер, разберемся, за что именно отвечают советы территориальных общин.

В сфере здравоохранения – это управление коммунальными учреждениями здравоохранения, в частности кадровое обеспечение и планирование сети коммунальных учреждений здравоохранения, чтобы все жители населенного пункта имели доступ к качественным медицинским услугам. На этом же уровне самоуправления принимают решение о создании, закрытии, реорганизации или перепрофилировании больниц, а также о ремонте, закупке оборудования и других вопросах развития сети учреждений здравоохранения.

Территориальные общины вместе с органами местного самоуправления других уровней устанавливают тарифы на некоторые коммунальные услуги в сфере ЖКХ. В частности тарифы на тепло около 75% теплоснабжающих предприятий и на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые предоставляют около 61% соответствующих предприятий. Также местная власть контролирует качество питьевой воды, утверждает развитие систем теплоснабжения, программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, устанавливает порядок очистки сточных вод, транспортировки, утилизации и раздельному сбору бытовых отходов.

А вот за все проблемы с дорожно-транспортной инфраструктурой в ОТО местные советы несут полную ответственность, ведь они имеют исключительные полномочия, чтобы в общине были дороги и тротуары без ям, исправные мосты и эффективно налажена система общественного транспорта. Исключением является лишь назначение руководителей коммунальных предприятий, которые проводят ремонт, поскольку это ответственность мэров. Впрочем, советы ОТО не могут влиять на дороги районного, областного или государственного значения.

Достаточно широкими являются полномочия советов территориальных общин в сфере экологии. Они определяют ставки земельного налога, размер платы за пользование природными ресурсами, возмещений за загрязнение окружающей среды и другие экологические убытки. Кроме этого, местные советы контролируют за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, определяют территории для размещения отходов и решают земельные споры и тому подобное. Эти полномочия влияют и на бюджет, ведь, например, Харьков в 2019 году получил почти 31 миллион гривен экологических штрафов и 1 миллиард 426 миллионов гривен поступлений земельного налога.



Патриоты Харькова должны ответственно отнестись к выборам

Как видно на примере Харькова, решение большинства проблем общины области являются прямыми обязанностями совета ОТО. Такие вопросы как безработица, хотя не являются полномочиями органов местного самоуправления, опосредованно также от них зависят. Например, совета территориальных общин могут обеспечивать новые рабочие места за счет переобучения работников, создания коммунальных предприятий или улучшения жилищной и транспортной инфраструктуры, что заодно привлекает к населенному пункту внимание представителей бизнеса.

Кроме того, именно совета ОТО и их исполнительные комитеты определяют, на что и в каком объеме потратить средства местных бюджетов, которые формируют преимущественно за счет налоговых поступлений и дотаций и субсидий из госбюджета. А это значительные средства. В 2019 расходы сводного бюджета Харькова составили 16,1 миллиарда гривен, в крупнейшей по числу избирателей после Харькова Лозовской городской ОТО – 872 миллиона гривен и даже в самом маленьком по количеству избирателей селе Кунье расходы по 2019 год равны 3,3 миллиона гривен. После завершения процесса объединения территориальных общин, когда к крупным населенным пунктам присоединяются меньшие, объемы местных бюджетов увеличатся еще больше. Насколько эффективно будут использовать средства плательщиков местных налогов и сборов, зависит от того, кого изберут в совет ОТО и какими будут приоритеты местного совета.

Немалое влияние на внедрение местных политик имеют также городские, поселковые и сельские головы, которые возглавляют исполнительные комитеты местных советов и выполняют решения советов. В частности, от председателя зависят вопросы, которые рассматривает совет, количественный и персональный состав исполнительного комитета совета, наличие необходимых подразделений, которые должны заниматься тем или иным вопросом и тому подобное. Еще одним очень важным блоком полномочий городских, поселковых и сельских голов есть распоряжение бюджетными средствами по назначению, которое утвердил совет. То есть если через схемы средства местного бюджета потратили не по назначению, то за это отвечает голова.

Вместо заключения

Многие украинцы привыкли ждать "улучшения" жизни от президента, правительства или депутатов Верховной Рады. Однако, львиная доля проблем, которые беспокоят жителей Харькова и Харьковской области, касается того, что должны делать органы местного самоуправления разных уровней. После реформы децентрализации местные власти получили не только значительно больше возможностей и обязательств для реализации местных политик, но и большие средства для этого. Поэтому выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся 25 октября, значительно важнее для решения вопросов в ключевых сферах жизни общин на местном уровне, чем выборы президента или депутатов Верховной Рады.

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Чтобы следующие пять лет ваша местная власть не игнорировала грязный воздух, коррупцию или плохие дороги, которые вас беспокоят, 25 октября приходите на избирательный участок и сделайте взвешенный выбор за кандидатов, которые имеют стратегию управления и незапятнанные связями с сомнительными политическими силами. Если вы желаете иметь качественное медицинское обслуживание, хорошее образование для ваших детей, дороги и общественный транспорт европейского уровня, голосуйте ответственно.

Подробнее о полномочиях органов местного самоуправления читайте здесь.

Авторы: Константин Шокало, Мария Квицинская, аналитики Центра совместных действий, для издания Накипело