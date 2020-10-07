В рейтингах среди кандидатов в мэры Днепра с отрывом лидирует действующий городской глава Борис Филатов. Кроме этого, на выборах в городской совет днепряне готовы поддержать партию "Пропозиція", в которую входит Филатов.

Согласно опросу, который провела Социологическая группа "Рейтинг" в августе, большая половина днепрян довольна работой действующего мэра. Однако трети днепрян не нравится деятельность Филатова.

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Рейтинг кандидатов в мэры Днепра

Борис Филатов – 48,5%;

Александр Вилкул – 14,9%;

Загид Краснов – 13,4%;

Геннадий Гуфман – 7,6%;

Сергей Рыженко – 7%;

рейтинг других кандидатов составляет менее 2%;

не определились за кого голосовать – около 8%.

Согласно опросу, если бы состоялся второй тур выборов, победу бы одержал Филатов. В паре с Вилкулом действующий мэр получил бы 57% голосов, с Гуфманом – 61%, с Рыженко – 60%. Второй тур может состояться, если ни один из кандидатов не наберет в первом голосовании более 50% голосов.

Рейтинги партий в горсовет Днепра

За партию "Пропозиція", в которую входит Филатов, готовы отдать голоса 27,9% тех, кто определился и планирует голосовать;

Партию "Слуга народа" поддерживают 14,7% избирателей;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,3%;

"Громадська сила" – 9,6%;

"Блок Вилкула" – 7,9%;

"Европейская солидарность" – 5,1%;

"Партия Шария" – 4,2%;

"Батькивщина" – 3,1%;

Рейтинг остальных сил составляет ниже 2%;

Не определились примерно 8 – 9%.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Как днепряне относятся к местным политикам

Наиболее позитивно жители Днепра относятся к Филатову. Треть днепрян также благосклонны к Краснову. В то же время к Вилкулу большинство горожан относятся негативно. К Гуфману 28% днепрян относятся не слишком положительно, однако 41% людей вообще не знают его. С биографиями других кандидатов не знакомы более 60% горожан.

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Опрос провели среди жителей Днепра от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1 000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения исследования: 8 – 17 августа 2020 года.