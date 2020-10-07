Выборы в Днепре: рейтинги кандидатов и партий
В рейтингах среди кандидатов в мэры Днепра с отрывом лидирует действующий городской глава Борис Филатов. Кроме этого, на выборах в городской совет днепряне готовы поддержать партию "Пропозиція", в которую входит Филатов.
Согласно опросу, который провела Социологическая группа "Рейтинг" в августе, большая половина днепрян довольна работой действующего мэра. Однако трети днепрян не нравится деятельность Филатова.
К теме Кто официально идет в мэры Днепра: список кандидатов
Рейтинг кандидатов в мэры Днепра
- Борис Филатов – 48,5%;
- Александр Вилкул – 14,9%;
- Загид Краснов – 13,4%;
- Геннадий Гуфман – 7,6%;
- Сергей Рыженко – 7%;
- рейтинг других кандидатов составляет менее 2%;
- не определились за кого голосовать – около 8%.
Согласно опросу, если бы состоялся второй тур выборов, победу бы одержал Филатов. В паре с Вилкулом действующий мэр получил бы 57% голосов, с Гуфманом – 61%, с Рыженко – 60%. Второй тур может состояться, если ни один из кандидатов не наберет в первом голосовании более 50% голосов.
Рейтинги партий в горсовет Днепра
- За партию "Пропозиція", в которую входит Филатов, готовы отдать голоса 27,9% тех, кто определился и планирует голосовать;
- Партию "Слуга народа" поддерживают 14,7% избирателей;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,3%;
- "Громадська сила" – 9,6%;
- "Блок Вилкула" – 7,9%;
- "Европейская солидарность" – 5,1%;
- "Партия Шария" – 4,2%;
- "Батькивщина" – 3,1%;
- Рейтинг остальных сил составляет ниже 2%;
- Не определились примерно 8 – 9%.
Как днепряне относятся к местным политикам
Наиболее позитивно жители Днепра относятся к Филатову. Треть днепрян также благосклонны к Краснову. В то же время к Вилкулу большинство горожан относятся негативно. К Гуфману 28% днепрян относятся не слишком положительно, однако 41% людей вообще не знают его. С биографиями других кандидатов не знакомы более 60% горожан.
Читайте также Политическое Ватерлоо: интересные факты об ожесточенной борьбе скандальных мэров на местных выборах