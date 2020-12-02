Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в использовании админресурса на местных выборах. В частности, президент проводил агитацию за кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика во время поездки в Днепропетровскую область.

Владимир Зеленский проводил предвыборную агитацию во время поездки в Кривой Рог 26 ноября 2020 года, сообщает Комитет избирателей Украины.

К слову Зеленский посетил родной Кривой Рог и встретился с родителями: фото

Факты агитации со стороны президента:

Во время рабочей поездки в Кривой Рог с участием Владимира Зеленского проводилось обсуждение экологической ситуации в Кривом Роге и перспектив развития города. В нем участвовал лишь один из кандидатов в мэры – "слуга народа" Дмитрий Шевчик.

Желаю удачи. Откровенно желаю вам победы. Сейчас посмотрим вашу презентацию. Вы выздоравливайте и, может, с вашей победой нам удастся, чтобы выздоровел город,

– заявил глава государства.

Кроме того, информацию, содержащую откровенно агитационное содержание, разместили и на официальном сайте Офиса Президента Украины. Опять же упоминается лишь один из кандидатов в мэры.

"Кандидат на должность Криворожского городского головы Дмитрий Шевчик отметил, что Кривой Рог должен стать городом, который притягивает к себе молодежь", – говорится в сообщении ОПУ.

Более того, официальный сайт Офиса Президента цитировал не только самого Дмитрия Шевчика, но и руководителя его предвыборного штаба Александра Вешнякова. В частности, главный сайт государства процитировал предвыборные обещания кандидата от "Слуги народа".

Факты агитации президента за Дмитрия Шевчика / Скриншот с сайта ОПУ

Подробнее о выборах в Кривом Роге: