Зеленский в рабочей поездке агитировал за Шевчика из "Слуги народа", – КИУ
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в использовании админресурса на местных выборах. В частности, президент проводил агитацию за кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика во время поездки в Днепропетровскую область.
Владимир Зеленский проводил предвыборную агитацию во время поездки в Кривой Рог 26 ноября 2020 года, сообщает Комитет избирателей Украины.
К слову Зеленский посетил родной Кривой Рог и встретился с родителями: фото
Факты агитации со стороны президента:
Во время рабочей поездки в Кривой Рог с участием Владимира Зеленского проводилось обсуждение экологической ситуации в Кривом Роге и перспектив развития города. В нем участвовал лишь один из кандидатов в мэры – "слуга народа" Дмитрий Шевчик.
Желаю удачи. Откровенно желаю вам победы. Сейчас посмотрим вашу презентацию. Вы выздоравливайте и, может, с вашей победой нам удастся, чтобы выздоровел город,
– заявил глава государства.
Кроме того, информацию, содержащую откровенно агитационное содержание, разместили и на официальном сайте Офиса Президента Украины. Опять же упоминается лишь один из кандидатов в мэры.
"Кандидат на должность Криворожского городского головы Дмитрий Шевчик отметил, что Кривой Рог должен стать городом, который притягивает к себе молодежь", – говорится в сообщении ОПУ.
Более того, официальный сайт Офиса Президента цитировал не только самого Дмитрия Шевчика, но и руководителя его предвыборного штаба Александра Вешнякова. В частности, главный сайт государства процитировал предвыборные обещания кандидата от "Слуги народа".
Факты агитации президента за Дмитрия Шевчика / Скриншот с сайта ОПУ
Подробнее о выборах в Кривом Роге:
- Сейчас в этом многотысячном городе до сих пор не избрали мэра. Процесс затянулся из-за отказа от участия одного из кандидатов. Юрий Вилкул, набравший 44,96% голосов, решил не участвовать во втором туре по состоянию собственного здоровья.
- Поэтому Дмитрий Шевчик, который получил 25,94% голосов и получил второе место, встретится с третьим кандидатом Константином Павловым из ОПЗЖ. Последний набрал 9,15% голосов в первом туре.
- Голосование во втором туре состоится уже в воскресенье, 6 декабря. Поэтому предвыборная кампания в Кривом Роге в разгаре.
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