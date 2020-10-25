Экзитпол на выборах в Днепре: кто станет мэром и какие партии поддержали больше всего
Жители Днепра 25 октября приняли участие в местных выборах. Экзитпол обнародовал первые результаты голосований. Лидером среди кандидатов в мэры является Борис Филатов. Вероятно, он встретится во втором туре с Загидом Красновым. За какие партии в городской и областной советы отдали голоса днепряне, читайте в материале.
По состоянию на 20:00 25 октября уже известны результаты экзитпола на выборах в Днепре, пишет 24 канал.
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Согласно данным экзитпола проекта студии Шустера, поддержка политиков и партий такая.
Как жители Днепра проголосовали за кандидатов в мэры
- Борис Филатов – 44,47%;
- Загид Краснов – 14,44%
- Александр Вилкул – 11,27%;
- Сергей Рыженко – 10,60%;
- Сергей Никитин – 8,81%;
- Артем Романюков – 3,13%;
- Татьяна Рычкова – 2,37%;
- Мгер Куюмчян – 1,11%;
- Игорь Майденко – 0,73%;
- Татьяна Лампіка – 0,63%.
Согласно данным экзитпола, Филатов не набирает более 50% голосов избирателей, поэтому будет второй тур выборов. Вероятно, действующий мэр встретится в нем с Загидом Красновым.
Как проголосовали за партии в горсовет
- "Пропозиція" – 28,33%;
- ОПЗЖ – 17,15%;
- "Слуга народа" – 15,21%;
- "Громадська сила" – 10,44%;
- "Европейская солидарность" – 7,50%.
Поддержка партий в городской совет: экзитпол "Информатора"
- "Пропозиція" – 26,9%;
- "Партия Шария" – 11,6%;
- "Слуга народа" – 9,3%;
- "Европейская солидарность" – 7,6%;
- Общественная сила – 5,4%;
- "Демократический альянс" – 4,7%;
- ОПЗЖ – 4,2%;
- "Украинская перспектива" – 3%;
- Национальный корпус Днепра – 1,9%;
- "Батькивщина" – 1,5%;
- "Голос" – 0,9%;
- "Наш край" – 0,8%
- Команда Днепра – 0,5%
- Партия Зеленых Украины – 0,4%
- "За майбутнє" – 0,4%.
К слову, в Днепре по состоянию на 17: 00 проголосовали 183 тысячи жителей города, то есть лишь 24% избирателей.