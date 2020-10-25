Жители Днепра 25 октября приняли участие в местных выборах. Экзитпол обнародовал первые результаты голосований. Лидером среди кандидатов в мэры является Борис Филатов. Вероятно, он встретится во втором туре с Загидом Красновым. За какие партии в городской и областной советы отдали голоса днепряне, читайте в материале.

По состоянию на 20:00 25 октября уже известны результаты экзитпола на выборах в Днепре, пишет 24 канал.

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Согласно данным экзитпола проекта студии Шустера, поддержка политиков и партий такая.

Как жители Днепра проголосовали за кандидатов в мэры

Борис Филатов – 44,47%;

Загид Краснов – 14,44%

Александр Вилкул – 11,27%;

Сергей Рыженко – 10,60%;

Сергей Никитин – 8,81%;

Артем Романюков – 3,13%;

Татьяна Рычкова – 2,37%;

Мгер Куюмчян – 1,11%;

Игорь Майденко – 0,73%;

Татьяна Лампіка – 0,63%.

Согласно данным экзитпола, Филатов не набирает более 50% голосов избирателей, поэтому будет второй тур выборов. Вероятно, действующий мэр встретится в нем с Загидом Красновым.

Обратите внимание! По результатам опроса "Рейтинга" в августе 2020 года Бориса Филатова поддерживали 48,5% респондентов, Александра Вилкула – 14,9%, Загида Краснова – 13,4%. Другие кандидаты набрали менее 10% голосов.

Как проголосовали за партии в горсовет

"Пропозиція" – 28,33%;

ОПЗЖ – 17,15%;

"Слуга народа" – 15,21%;

"Громадська сила" – 10,44%;

"Европейская солидарность" – 7,50%.

Поддержка партий в городской совет: экзитпол "Информатора"

"Пропозиція" – 26,9%;

"Партия Шария" – 11,6%;

"Слуга народа" – 9,3%;

"Европейская солидарность" – 7,6%;

Общественная сила – 5,4%;

"Демократический альянс" – 4,7%;

ОПЗЖ – 4,2%;

"Украинская перспектива" – 3%;

Национальный корпус Днепра – 1,9%;

"Батькивщина" – 1,5%;

"Голос" – 0,9%;

"Наш край" – 0,8%

Команда Днепра – 0,5%

Партия Зеленых Украины – 0,4%

"За майбутнє" – 0,4%.

Важно! Согласно социологическим исследования, в тройке партий-лидеров были: "Пропозиція", в которую входит Филатов, – 27,9% голосов тех, кто определился и планирует голосовать, "Слуга народа" – 14,7% избирателей, ОПЗЖ – 14,3%.

К слову, в Днепре по состоянию на 17: 00 проголосовали 183 тысячи жителей города, то есть лишь 24% избирателей.