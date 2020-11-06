Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Днепре. Днепровская городская ТИК заявила, что во втором туре за кресло городского главы будут соревноваться Борис Филатов и Загид Краснов.

Окончательные результаты выборов в Днепре объявили 5 ноября, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Днепровская городская избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра на 22 ноября. Во втором туре встретятся Борис Филатов и Загид Краснов. Они набрали 46,41% и 13,15% голосов соответственно.

Результаты экзитполов в Днепре

Борис Филатов – 44,47%;

Загид Краснов – 14,44%

Александр Вилкул – 11,27%;

Сергей Рыженко – 10,60%;

Сергей Никитин – 8,81%;

Артем Романюков – 3,13%;

Татьяна Рычкова – 2,37%;

Мгер Куюмчян – 1,11%;

Игорь Майденко – 0,73%;

Татьяна Лампика – 0,63%.

Заметим, что для победы кандидат должен был набрать больше 50% голосов. Если этого не произошло, то ЦИК назначает второй тур голосования. В разных городах он состоится в разные дни.



Результаты выборов мэра в Днепре / Инфографика 24 канала​

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