Результаты выборов в Днепре: кто будет мэром и какие партии прошли
Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Днепре. Днепровская городская ТИК заявила, что во втором туре за кресло городского главы будут соревноваться Борис Филатов и Загид Краснов.
Окончательные результаты выборов в Днепре объявили 5 ноября, сообщает гражданская сеть ОПОРА.
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Днепровская городская избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра на 22 ноября. Во втором туре встретятся Борис Филатов и Загид Краснов. Они набрали 46,41% и 13,15% голосов соответственно.
Результаты экзитполов в Днепре
- Борис Филатов – 44,47%;
- Загид Краснов – 14,44%
- Александр Вилкул – 11,27%;
- Сергей Рыженко – 10,60%;
- Сергей Никитин – 8,81%;
- Артем Романюков – 3,13%;
- Татьяна Рычкова – 2,37%;
- Мгер Куюмчян – 1,11%;
- Игорь Майденко – 0,73%;
- Татьяна Лампика – 0,63%.
Заметим, что для победы кандидат должен был набрать больше 50% голосов. Если этого не произошло, то ЦИК назначает второй тур голосования. В разных городах он состоится в разные дни.
Результаты выборов мэра в Днепре / Инфографика 24 канала
Какие партии проходят в горсовет
- "Пропозиция" – 29,06% (22 депутата);
- ОПЗЖ – 17,29% (13 депутатов);
- "Слуга народа" – 11,84% (9 депутатов);
- "Громадская сила" – 9,77% (8 депутатов);
- "Европейская Солидарность" – 8,01% (7 депутатов);
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 6,20% (5 депутатов).
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