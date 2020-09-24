Харьков – второй по количеству населения город Украины. Традиционно здесь проходят одни из самых интересных выборов мэра. В этом году о своем участии, в частности, заявили действующий мэр Геннадий Кернес и его давний товарищ Михаил Добкин. Серьезную конкуренцию им составит председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Коротко о кандидатах в мэры Харькова вам расскажет 24 канал.

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Официальных постановлений о регистрации кандидатов от местной избирательной комиссии пока нет, поэтому можем говорить лишь о тех, кто лично выразил намерение баллотироваться в харьковскую мэрию.

Кто заявил о намерении баллотироваться:

Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – успешный Харьков"),

Михаил Добкин (самовыдвижение),

Алексей Кучер ("Слуга народа"),

Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь"),

Игорь Черняк ("Блок Юлии Светличной "Разом"),

Олег Абрамичев ("Европейская солидарность"),

Никита Соловьев ("Демократична сокира"),

Александра Нарыжная ("Голос"),

Тарас Сытенко (самовыдвиженец).

Геннадий Кернес

Действующий мэр Харькова, который работает в городском совете с далекого 2006 года. В то же время мэром стал в 2010 году и до сих пор возглавляет Харьковский городской совет. До этого работал его секретарем.

Баллотироваться будет от собственного "Блока Кернеса – успешный Харьков". В то же время харьковский мэр вместе с одесским Геннадием Трухановым является сопредседателем партии "Доверяй делам".

Ранее стало известно о коронавирусе у Геннадия Кернеса. В результате болезни была настоящая угроза жизни мэра, поэтому его даже увезли для лечения в Германию.

Михаил Добкин

Заявление о баллотировании Михаила Добкина стало настоящим сюрпризом. Прежде всего из- за того, что на выборах он будет конкурировать со своим давним товарищем – Геннадием Кернесом.

Еще одна причина для сюрприза: Добкин ранее заявлял о намерениях баллотироваться в мэры Киева. Он даже записывал рекламные ролики, где обещал любить Киев, чего не делала действующая власть.

Ранее уже был мэром Харькова в 2006–2010 годах. Именно тогда секретарем горсовета работал Кернес. Впоследствии в 2010–2014 годах Добкин был председателем Харьковской облгосадминистрации. Кроме того, дважды был народным депутатом Украины.

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Алексей Кучер

Еще один из главных кандидатов на пост мэра Харькова. В ноябре 2019 года Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской областной государственной администрации.

До этого Алексей Кучер был депутатом Верховной Рады от "Слуги народа", а до прихода в политику занимался адвокатурой. К слову, сам политик родом с Херсонщины, но в парламент баллотировался по мажоритарке именно в Харькове.

Игорь Черняк

Еще один сюрприз харьковских выборов. Прежде всего из-за того, что это означает, что Юлия Светличная – бывшая председатель Харьковской ОГА – не будет баллотироваться. В 2020 году, баллотируясь в Раду на округе Кучера, она получила 77% голосов, что свидетельствует об ощутимой поддержке харьковчан.

Впрочем, перейдем к самому Игорю Черняку. Он занимается адвокатской деятельностью, которую совмещает с работой в Харьковском городском совете, куда был избран депутатом в 2015 году.

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Александр Фельдман

Еще один довольно известный кандидат. Он баллотируется от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь". Ранее в парламенте 6 созыва был одним из перебежчиков из "Батькивщины" в ОПЗЖ.

Сейчас Фельдман также работает в Верховной Раде. Это уже его 5 подряд созыв. Он также является главой "Украинского еврейского комитета".

Олег Абрамичев

Это известный активист и волонтер с позывным "Пиротехник". Баллотируется Олег Абрамичев от "Европейской солидарности", а также уже заручился поддержкой певца и писателя Сергея Жадана, благотворительный фонд которого он возглавляет.

Александра Нарыжная

Пока единственная женщина, которая выразила желание баллотироваться в мэры Харькова. Нарыжная будет баллотироваться от парламентской партии "Голос". Она является известным в Харькове архитектором-урбанистом и общественной деятельницей.

Никита Соловьев

Глава харьковской городской организации "Демократична сокира", от которой и баллотируется в мэры. Соловьев имеет техническое и юридическое образование, автор нескольких курсов по физике.

Тарас Сытенко

Глава городской организации "Самопомочи", но на выборы идет как самовыдвиженец. Сейчас является депутатом Харьковского горсовета и главой комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиционных, спортивных и имиджевых проектов.

Именно 24 сентября заканчивается период подачи заявлений на регистрацию кандидатом в мэры. Немного позже станет известен полный список зарегистрированных кандидатов в мэры Харькова.