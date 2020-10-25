В Украине состоялись местные выборы. В 20:00 закрылись избирательные участки в Харькове, и были опубликованы результаты экзит-полов. Лидером мэрских выборов стал действующий городской глава Геннадий Кернес. В городской совет могут пройти шесть партий. Детали экзит-полов – в материале 24 канала.

Результаты национальных экзит-полов на местных выборах есть в распоряжении 24 канала. Это результаты экзит-пола, проведенного Liberty Report. К теме: Как проходили местные выборы в Украине Результаты экзит-полов на выборах мэра Харькова Олег Абрамичев, политическая партия "Европейская Солидарность" – 6,23%

Валерий Безлепкин, самовыдвижение – 0,35%

Ирина Денисова, политическая партия "За майбутнє" – 0,46%

Геннадий Кернес , политическая партия "Блок Кернеса – успешный Харьков, – 57,9%

, политическая партия "Блок Кернеса – успешный Харьков, – 57,9% Алексей Кучер, политическая партия "Слуга народа" – 11,98%

Сергей Кушнарев, политическая партия "Победа Пальчевского" – 0,7%

Георгий Лаговский, политическая партия "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" – 0,25%

Александра Нарыжная, политическая партия "Голос" – 2,63%

Наталья Пилипенко, самовыдвижение – 0,42%

Игорь Приходько, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 0,53%

Никита Соловьев, политическая партия "Демократична сокира" – 1,2%

Александр Фельдман, политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 12,12%

Игорь Черняк, политическая партия "Блок Светличной Вместе!" – 4,51%

Денис Ярославский, самовыдвижение – 0,99% В Харькове не будет второго тура выборов. Ведь действующий городской глава Геннадий Кернес набрал более 50% голосов.

Результаты экзит-полов на выборах мэра Харькова / Инфографика 24 канала Экзит-полы партий-кандидатов в горсовет: Акцент

Блок Кернеса – успешный Харьков! – 39,52%

– 39,52% Блок Светличной Вместе! – 5,42%

– 5,42% Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 1,45%

Всеукраинское объединение Свобода

Голос – 2,12%

Демократична сокира – 1,13%

Европейская Солидарность – 9,17%

– 9,17% За майбутнє

Наш Край – 1,66%

ОПЗЖ – 16,99%

– 16,99% Партия Шария – 6,41%

– 6,41% Партия Пенсионеров Украины

победа Пальчевского

Слуга народа – 12,39%

– 12,39% УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко Для партий проходным барьером является 5%. По результатам экзит-полов, его преодолевают шесть партий.

Результаты экзит-полов на выборах в Харьковский городской совет / Инфографика 24 канала Экзит-пол проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Также использованы инструменты социологической компании Liberty Report. предельная погрешность не превышает 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).