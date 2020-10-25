Кернес побеждает на выборах мэра Харькова: кто может пройти в городской совет
В Украине состоялись местные выборы. В 20:00 закрылись избирательные участки в Харькове, и были опубликованы результаты экзит-полов. Лидером мэрских выборов стал действующий городской глава Геннадий Кернес. В городской совет могут пройти шесть партий. Детали экзит-полов – в материале 24 канала.
Результаты национальных экзит-полов на местных выборах есть в распоряжении 24 канала. Это результаты экзит-пола, проведенного Liberty Report.
К теме: Как проходили местные выборы в Украине
Результаты экзит-полов на выборах мэра Харькова
- Олег Абрамичев, политическая партия "Европейская Солидарность" – 6,23%
- Валерий Безлепкин, самовыдвижение – 0,35%
- Ирина Денисова, политическая партия "За майбутнє" – 0,46%
- Геннадий Кернес, политическая партия "Блок Кернеса – успешный Харьков, – 57,9%
- Алексей Кучер, политическая партия "Слуга народа" – 11,98%
- Сергей Кушнарев, политическая партия "Победа Пальчевского" – 0,7%
- Георгий Лаговский, политическая партия "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" – 0,25%
- Александра Нарыжная, политическая партия "Голос" – 2,63%
- Наталья Пилипенко, самовыдвижение – 0,42%
- Игорь Приходько, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 0,53%
- Никита Соловьев, политическая партия "Демократична сокира" – 1,2%
- Александр Фельдман, политическая партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 12,12%
- Игорь Черняк, политическая партия "Блок Светличной Вместе!" – 4,51%
- Денис Ярославский, самовыдвижение – 0,99%
В Харькове не будет второго тура выборов. Ведь действующий городской глава Геннадий Кернес набрал более 50% голосов.
Результаты экзит-полов на выборах мэра Харькова / Инфографика 24 канала
Экзит-полы партий-кандидатов в горсовет:
- Акцент
- Блок Кернеса – успешный Харьков! – 39,52%
- Блок Светличной Вместе! – 5,42%
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 1,45%
- Всеукраинское объединение Свобода
- Голос – 2,12%
- Демократична сокира – 1,13%
- Европейская Солидарность – 9,17%
- За майбутнє
- Наш Край – 1,66%
- ОПЗЖ – 16,99%
- Партия Шария – 6,41%
- Партия Пенсионеров Украины
- победа Пальчевского
- Слуга народа – 12,39%
- УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко
Для партий проходным барьером является 5%. По результатам экзит-полов, его преодолевают шесть партий.
Результаты экзит-полов на выборах в Харьковский городской совет / Инфографика 24 канала