Вилкул или Шевчик: в "Слуге народа" намекнули на возможные фальсификации в Кривом Роге
Ситуацией с выборами мэра Кривого Рога обеспокоены в президентской партии "Слуга народа". Там говорят, что фиксируют немало нарушений, а также говорят о попытках завершить выборы в один тур в пользу одного из кандидатов.
Такую информацию во время брифинга сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом информирует 24 канал.
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О каких именно нарушениях говорит Корниенко
По его словам, речь идет о многочисленных фактах передачи участковыми комиссиями в территориальные поврежденной избирательной документации.
Есть такие слухи насчет Кривого Рога. Мы стараемся сделать, чтобы все было в рамках закона, чтобы мы отстояли волеизъявление граждан,
– отметил Корниенко.
Кто побеждает на выборах мэра Кривого Рога: экзитполы
- Согласно данным экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, на выборах мэра Кривого Рога лидирует действующий мэр города Юрий Вилкул. За него проголосовали 42,8% жителей города. На втором месте – представитель "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого проголосовали 31,01%. Именно между ними идет основная борьба.
- По итогам местных выборов в Кривом Роге были объявлены результаты двух экзитполов: общественный союз "Фонд инновационных проектов" показал победу действующего мэра Вилкула в первом туре с показателем в 51,82%, тогда как у Шевчика, который идет вторым, 24,36%.
Экзитполы на выборах в Кривом Роге / инфографика Liberty Report