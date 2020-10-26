Ситуацией с выборами мэра Кривого Рога обеспокоены в президентской партии "Слуга народа". Там говорят, что фиксируют немало нарушений, а также говорят о попытках завершить выборы в один тур в пользу одного из кандидатов.

Такую информацию во время брифинга сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом информирует 24 канал. К теме Экзитполы в Кривом Роге: кто станет мэром и какие партии пройдут в горсовет О каких именно нарушениях говорит Корниенко По его словам, речь идет о многочисленных фактах передачи участковыми комиссиями в территориальные поврежденной избирательной документации. Есть такие слухи насчет Кривого Рога. Мы стараемся сделать, чтобы все было в рамках закона, чтобы мы отстояли волеизъявление граждан,

– отметил Корниенко. Кто побеждает на выборах мэра Кривого Рога: экзитполы Согласно данным экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, на выборах мэра Кривого Рога лидирует действующий мэр города Юрий Вилкул. За него проголосовали 42,8% жителей города. На втором месте – представитель "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого проголосовали 31,01%. Именно между ними идет основная борьба.

По итогам местных выборов в Кривом Роге были объявлены результаты двух экзитполов: общественный союз "Фонд инновационных проектов" показал победу действующего мэра Вилкула в первом туре с показателем в 51,82%, тогда как у Шевчика, который идет вторым, 24,36%. Обратите внимание! Согласно Избирательному кодексу Украины, если ни один из кандидатов на должность главы ОТГ или городского головы города с более 75 тысячами избирателей не набирает более 50% голосов в первом туре, тогда состоится второй. Повторное голосование пройдет 15 ноября с участием двух лидеров первого этапа. Закон требует провести второй тур в течение трех недель от установления результата первого.

Экзитполы на выборах в Кривом Роге / инфографика Liberty Report