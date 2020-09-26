Кто баллотируется в мэры Кривого Рога: список кандидатов
На должность городского главы Кривого Рога баллотируется действующий и многолетний глава города Юрий Вилкул. Конкуренцию ему составит кандидат от "Слуги народа" – Дмитрий Шевчик.
Подробнее о кандидатах в мэры Кривого Рога читайте в материале 24 канала.
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Кто зарегистрировался кандидатом в мэры Кривого Рога
- Юрий Вилкул – Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- Дмитрий Шевчик – "Слуга народа"
- Константин Павлов – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ольга Бабенко – "Батькивщина";
- Артем Коломоец – "За будущее";
- Олег Бондарь – самовыдвиженец;
- Юрий Милобог – "Сила людей";
- Павел Сухоцкий – самовыдвиженец.
Что известно о кандидатах
- Юрий Вилкул
На должность городского главы Кривого Рога претендует и главный глава города Юрий Вилкул. Он баллотируется от Блока Вилкула "Украинская перспектива".
Вилкул – действующий мэр Кривого Рога
- 71-летний Вилкул является старейшим городским главой в Украине. Кривой Рог он возглавляет с 2010 года.
- Отец нардепа от ОПЗЖ Александра Вилкула – политик со стажем. Был членом КПСС, впоследствии Партии регионов и оппозиционного блока.
- В прошлом мэра есть также образовательная работа: работал сначала преподавателем, затем доцентом, заведующим кафедрой, проректором и ректором Криворожского технического университета.
- С 2006 по 2010 год возглавлял Днепропетровский областной совет. Когда главой ОГА стал его сын, Александр – добровольно сложил с себя полномочия.
Скандал на выборах 2015 года
В 2015 году Вилкула переизбрали мэром Кривого Рога, однако эту победу многие считали сомнительной. Главный конкурент Вилкула – Юрий Милобог, который баллотировался от "Самопомочи", набрал 48%, когда Вилкул – 49%. Разница в голосах составила чуть более 700. Милобог заявил о фальсификациях, однако апелляционный суд Днепропетровский области отказал в обжаловании результатов.
В Верховной Раде на предложение ВСК назначили в городе повторные выборы на 27 марта 2016 года. На этот раз Вилкул одержал победу в 74% голосов, оставив нового кандидата от "Самопомочи" Семена Семенченко с более 10% на втором месте.
- Дмитрий Шевчик
Дмитрий Шевчик / Фото Информатор Кривой Рог
Долго кандидатом на должность мэра от "Слуги народа" называли нардепа Юрия Корявченкова – бывшего актера "Студии Квартал 95". Однако от президентской силы в мэры Кривого Рога баллотируется Юрий Шевчик.
- Шевчик – генеральный директор "Центрального горно-обогатительного комбината" Группы Метинвест.
- Уроженец Кривого Рога.
- В 2006 году попытался баллотироваться в парламент от Блока Литвина.
- В 2015 году стал депутатом облсовета.
- В 2019 году задекларировал более 12 миллионов гривен дохода.
Скандал с ДТП с участием сына кандидата
В начале сентября 18-летний Марк Шевчик – сын кандидата от "Слуги народа" сбил на пешеходном переходе мальчика. 11-летний Саша переходил дорогу вместе с мамой. С многочисленными травмами ребенок оказался в больнице. Кандидат уверял, что дело заминать не будет и предоставит пострадавшему мальчику помощь.
Коротко о других кандидатах
Ольга Бабенко
Ольга Бабенко / Фото "Батькивщины"
- Претендует на должность городского главы от "Батькивщины".
- Уроженка Кривого Рога.
- Выпускница Криворожского технического университета.
- С 2009 года – в "Батькивщине".
- С 2015 года – депутат Криворожского горсовета.
Юрий Милобог
Юрий Милобог / Фото Первый Криворожский
- Украинский зоолог и преподаватель Криворожского государственного педагогического университета, общественный деятель.
- Депутат Криворожского городского совета с 2015 по 2020 год.
- В 2015 году баллотировался на пост мэра Кривого Рога от "Самопомочи". Набрал 48% голосов.
- Заявил о фальсификациях, однако апелляционный суд области ходатайство об обжаловании результатов отклонил.
- В 2016 году "Самопомич" исключила Милобога из своих рядов за якобы попытки договориться с Вилкулом.
- Милобог назвал эти обвинения попытками его скомпрометировать.
- В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.
- На выборах 2020 года баллотируется от "Силы людей".
Константин Павлов
Константин Павлов / Пресс-служба Оппозиционного блока
- Баллотируется от "Оппозиционного блока – За жизнь".
- Уроженец Кривого Рога.
- Депутат Днепропетровского областного совета.
- Нардеп 7 и 8 созывов.
Также баллотируется от партии "За будущее" бывший городской депутат Артем Коломоец и два самовыдвиженца – Павел Сухоцкий и Олег Бондарь.