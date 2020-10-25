После закрытия участков на местных выборах 25 октября появились результаты национальных экзитполов. Они обещают второй тур выборов мэра Кривого Рога между Юрием Вилкулом и Дмитрием Шевчиком. Зато в горсовет, похоже пройдут лишь 3 партии.

Результаты национальных экзитполов на местных выборах и в частности в Кривом Роге есть в распоряжении 24 канала. Экзитпол проводил Общественный союз "Фонд инновационных проектов".

Важно Как прошли местные выборы в Украине: все самое главное

Экзитполы на выборах мэра от "Фонда инновационных проектов":

Юрий Вилкул – 51,82%,

Дмитрий Шевчик – 24,36%,

Константин Павлов – 8,32%,

Ольга Бабенко – 4,63%,

Юрий Милобог – 4,42%,

Павел Сухоцкий – 2,41,

Юрий Яровой – 2,19%,

Артем Коломоец – 1,14.

Дмитрий Бондарь – 0,71%.

Экзитполы на выборах мэра от студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24":

Юрий Вилкул – 42,8%,

Дмитрий Шевчик – 31,01%,

Константин Павлов – 7,91%,

Юрий Милобог – 6,05%,

Павел Сухоцкий – 3,69%.

Для общин, где количество избирателей превышает отметку в 70 тысяч человек, предусмотрен и второй тур выборов мэра. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в нем поборются Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет от "Фонда инновационных проектов":

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 36,56%

"Слуга народа" – 26,72%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,82%,

"Европейская солидарность" – 5,32%,

"Батьківщина" – 5,12%,

"Сила людей" – 4,02%,

"Партия Шария" – 2,08%

"Наш край" – 1,89%,

"За майбутнє" – 1,48%,

"Пропозиція" – 0,99%.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет от студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24":

"Слуга народа" – 32,9%,

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,27%,

"Сила людей" – 6,96%,

ВО "Батькивщина" – 4,14%.

Для партий проходным барьером были 5%.