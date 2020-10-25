Экзитполы в Кривом Роге: кто станет мэром и какие партии пройдут в горсовет
После закрытия участков на местных выборах 25 октября появились результаты национальных экзитполов. Они обещают второй тур выборов мэра Кривого Рога между Юрием Вилкулом и Дмитрием Шевчиком. Зато в горсовет, похоже пройдут лишь 3 партии.
Результаты национальных экзитполов на местных выборах и в частности в Кривом Роге есть в распоряжении 24 канала. Экзитпол проводил Общественный союз "Фонд инновационных проектов".
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Экзитполы на выборах мэра от "Фонда инновационных проектов":
- Юрий Вилкул – 51,82%,
- Дмитрий Шевчик – 24,36%,
- Константин Павлов – 8,32%,
- Ольга Бабенко – 4,63%,
- Юрий Милобог – 4,42%,
- Павел Сухоцкий – 2,41,
- Юрий Яровой – 2,19%,
- Артем Коломоец – 1,14.
- Дмитрий Бондарь – 0,71%.
Экзитполы на выборах мэра от студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24":
- Юрий Вилкул – 42,8%,
- Дмитрий Шевчик – 31,01%,
- Константин Павлов – 7,91%,
- Юрий Милобог – 6,05%,
- Павел Сухоцкий – 3,69%.
Для общин, где количество избирателей превышает отметку в 70 тысяч человек, предусмотрен и второй тур выборов мэра. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в нем поборются Юрий Вилкул и Дмитрий Шевчик.
Экзитполы партий-кандидатов в горсовет от "Фонда инновационных проектов":
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 36,56%
- "Слуга народа" – 26,72%
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,82%,
- "Европейская солидарность" – 5,32%,
- "Батьківщина" – 5,12%,
- "Сила людей" – 4,02%,
- "Партия Шария" – 2,08%
- "Наш край" – 1,89%,
- "За майбутнє" – 1,48%,
- "Пропозиція" – 0,99%.
Экзитполы партий-кандидатов в горсовет от студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24":
- "Слуга народа" – 32,9%,
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,27%,
- "Сила людей" – 6,96%,
- ВО "Батькивщина" – 4,14%.
Для партий проходным барьером были 5%.
Что известно о проведенном екзитполе?Экзитпол проводил Общественный союз "Фонд инновационных проектов". Метод опроса: стандартизированное интервью face-to-face на выходе с избирательных участков. Выборка: вероятностная двухступенчатая с переменным шагом отбора респондентов на последней ступени. Выборочная совокупность: более 6 тысяч опрошенных. Во время проведения экзитпола были задействованы 80 волонтеров на 40 избирательных участках (кроме специальных участков). Общее количество участков в Кривом Роге – 294.
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