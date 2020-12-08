Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов во втором туре выборов мэра Кривого Рога. Победу одержал кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов. На своем заседании ЦИК утвердила его победу и поражение "слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Окончательные результаты выборов мэра Кривого Рога во втором туре объявила Центральная избирательная комиссия.

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Официальные результаты выборов мэра Кривого Рога

Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 56,96% голосов избирателей;

Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") – 40,50% голосов избирателей;

Какие партии прошли в горсовет Кривого Рога

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 30,88% (19 мандатов);

"Слуга народа" – 26,24% голосов избирателей (16 мандатов);

"ОПЗЖ" – 14,36% (9 мандатов);

"Сила людей" – 7,56% (5 мандатов);

"Европейская Солидарность" – 6, 39% (5 мандатов).

Общее количество депутатов городского совета Кривого Рога составляет теперь 54. Это на 10 меньше от прошлой каденции и связано с уменьшением общего количества избирателей в городе.