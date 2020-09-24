25 октября в Украине пройдут местные выборы. Выбирать будут на них и городского главу Львова. Сейчас посоревноваться за эту должность зарегистрировались пять кандидатов. Однако список желающих стать львовским мэром намного больше.

Кресло мэра Львова: кто уже получил удостоверение кандидата

Андрей Садовый

Действующий Львовский мэр и главный претендент стать им снова (уже в четвертый раз). Впервые возглавил Андрей Садовый Львов в 2006 году. Также он является основателем и одним из лидеров партии "Самопомич", которая была представлена в Верховной Раде предыдущего VIII созыва. Об этом сообщает 24 канал.

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В 2018 году Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах – 2019. Впоследствии его кандидатуру поддержала "Самопомич". Мэр Львова подчеркивал, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. Правда, незадолго до голосования Садовый снял свою кандидатуру, а через некоторое время выразил поддержку Анатолию Гриценко.

Родился Андрей Садовый 19 августа 1968 года во Львове. Окончил государственный университет "Львовская политехника" (инженер электронной техники и экономист по специальности "Финансы и кредит"). Обладает научной степенью магистра государственного управления.

Имеет политик жену Екатерину и пять детей (все – сыновья).



Андрей Садовый имеет достаточно высокие шансы снова занять мэрское кресло / Фото 24 канала

Игорь Васюнык

Является независимым кандидатом. Баллотируется на пост мэра Львова во второй раз – впервые это произошло в 2015 году. Интересно, что Васюнык первым сообщил об участии в избирательной кампании 2020 года.

Лозунг его компании – "Львов – первый". В частности, Васюнык хочет ввести качественный бесплатный общественный транспорт, новейшие методы обеззараживания питьевой воды без хлора, интеллектуальные офшоры для талантливой молодежи, университет для пенсионеров, новейший мусороперерабатывающий завод.

Что касается политической деятельности, то в 2014 – 2019 годах был народным депутатом VIII созыва. Тогда занимал должность первого заместителя главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и связи.

Родился Игорь Васюнык 1 августа 1969 года в поселке Великий Любень на Львовщине. Учился во Львовском университете имени Франко на экономическом факультете, во Львовском институте менеджмента и в Академии государственного управления при Президенте Украины. Среди крупных предприятий работал на кондитерской фирме "Свиточ" (экономист), на Нафтогазе (заместитель главы, 2005 – 2006 годы) также был представителем Укрзализныци в Кабмине (2009 – 2010 годы).



Лозунг предвыборной кампании Васюныка – "Львов – первый" / Фото взято из фейсбука Игоря Васюныка

Олег Синютка

Является представителем "Европейской солидарности" пятого президента Петра Порошенко, и на него последний делает изрядную ставку. Во Львов Синютка переехал из Франковска, и в 2006 году по приглашению Андрея Садового стал директором департамента экономической политики Львовского горсовета. А в июле 2007 года Синютка стал первым заместителем мэра Львова.

С 2014 до 2019 года Синютка занимал должность главы Львовской областной государственной администрации. А в 2019 году стал депутатом Верховной Рады по списку "Европейской солидарности".

Родился Синютка в 1970 году в селе Куропатники на Тернопольщине. Окончил Прикарпатский университет (Ивано-Франковск) по специальности учитель истории. А после службы в армии получил диплом о втором высшем образовании по специальности "Экономика и управление" в том же вузе. В 2017 году стал лауреатом премии "Человек года" в номинации "Региональный лидер". Имеет жену и двоих детей (дочь и сына).



В свое время Синютка был в команде Садового / Фото пресс-службы Львовской ОГА

Игорь Зинкевич

Является действующим депутатом горсовета, основателем общественного объединения "Варта 1" и партии "Варта". Собственно последняя и выдвигает его в мэры Львова.

Зинкевич активно выступает за развитие транспортной инфраструктуры Львова. Большинство его запросов во время депутатской работы являются связанными с транспортом, упорядочением остановок, улучшением условий труда в коммунальных транспортных предприятиях и тому подобное.

Родился он 9 июня 1983 года во Львове. Высшее образование по специальности "Экономическая кибернетика" получил во Львовской коммерческой академии. В 2014 – 2019 годах занимал должность специалиста штаба во Львовском городском управлении Главного управления МВД во Львовской области. С октября 2019 года находится на должности помощника генерального директора во Львовской национальной галерее искусств имени Бориса Григорьевича Возницкого.



Игорь Зинкевич – известен во Львове как общественный активист / Фото взято с сайта "Варта 1"

Юрий Бунь

Ему – 52 года. Является владельцем стоматологических поликлиник на Львовщине и Тернопольщине. Кандидат медицинских наук, доцент.

Сейчас работает заведующим кафедрой хирургической стоматологии в частном вузе Львовского медицинского института. Его выдвигает партия "Громада та закон".



Один из самых интересных кандидатов на пост мэра Львова – стоматолог Юрий Бунь / Фото взято из соцсетей

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Кто еще идет в мэры Львова

Руслан Кошулинский

Недавно его кандидатуру на должность мэра Львова утвердил Львовский областной центр партии "Свобода". Также он идет первым номером в списке в Верховную Раду.

В политике Кошулинский – уже давно: начал такую деятельность в 1996 году. А в 2012 – 2014 годах занимал должность заместителя главы Верховной Рады. Кроме того, в 2010 – 2012 годах был главой фракции "Свобода" во Львовском городском совете, членом постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета.

После перевыборов 26 октября 2014 года "Свобода" в парламент не попала. Зато Кошулинский, получив повестку, отправился в 2015 году на Донбасс. Здесь он проходил службу в составе 44-й артиллерийской бригады. Имел звание старшего сержанта.

В том же 2015-м вернулся с фронта во Львов, чтобы от "Свободы" принять участие в выборах мэра. Сумел пройти во второй тур, где получил 36,86% голосов. За действующего мэра Андрея Садового тогда проголосовали 61,1%.



Руслан Кошулинский на прошлых выборах дошел до второго тура / Фото 24 канала

Оксана Юринец

Идет на выборы от партии УДАР киевского мэра Кличко. Также от удара в составе БПП была представленной в парламенте VIII созыва.

Юринец баллотируется в мэры уже во второй раз. В 2015 году она заняла 5 место, набрав 4,4% голосов. А в 2019 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины была кандидатом-самовыдвиженцем: получила 23,77% голосов избирателей и в итоге заняла второе место.

Мой закон об электронном билете не внедрен, хотя я бы этого очень хотела. Моя команда работала над ним очень длительный период времени. И для нас является приоритетом, чтобы заработали те механизмы, которые есть в Верховной Раде,

– подчеркнула Юринец во время представления себя кандидатом в мэры Львова.

С августа 2017 года Юринец – профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Института экономики и менеджмента НУ "Львовская политехника". Она – кандидат экономических наук.



Оксана Юринец является известным во Львове политиком / Фото взято с сайта "Форум местного развития"

Тарас Клефа

Баллотируется в мэры Львова от пропрезидентской партии "Слуга народа". Является заслуженным врачом Украины и участником войны на Донбассе.

Родился Клефа 8 апреля 1974 года во Львове. В 1997 году окончил Львовский медицинский университет имени Данила Галицкого по специальности "Лечебное дело". А уже в 2000 году окончил украинскую военно-медицинскую академию в Киеве по специальности "Хирургия". По медицинской специальности является врачом-урологом.

Это уже не первый его поход в политику. Так, еще в 2015 году Клефу избрали депутатом Львовского горсовета от "Самопомичи". В 2019 году он также баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу №118, но нардепом так и не стал. В мае 2020 года Клефа заявил о выходе из фракции "Самопомич" из-за разногласий в позициях.

Что касается военного дела, то в 2004 году во время Иракской войны участвовал в миротворческих операциях под эгидой ООН. А в 2014 – 2016 годах в целом провел 400 дней в зоне боевых действий на Донбассе. Здесь он был ведущим 66-го военного мобильного госпиталя, эвакуировал и транспортировал раненых. Имеет орден Даниила Галицкого за личное мужество, героизм и верность.



Врач и экс-военный Тарас Клефа идет от пропрезидентской "Слуги народа" / Фото "Дивись. Info"

Ярослав Рущишин

Является действующим нардепом от "Голоса". Последняя партия его и выдвигает на пост мэра Львова.

Если говорить о нашей политической силе, то мы приносим новое качество политики. То же хотим сделать и в городском самоуправлении. Потому что все эти шоу и драки, которые у нас происходят, надо прекращать,

– цитирует Рущишина "Радио Свобода".

Самые свежие социологические опросы показывают, что за Ярослава Рущишина как кандидата в мэры Львовской ОТО готовы проголосовать 3,5% избирателей (это шестое место из всех потенциальных кандидатов).

Рущишину – 52 года. Он является соучредителем художественного Объединения "Дзига", соучредителем и членом наблюдательного совета Львовской бизнес-школы Украинского Католического Университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LVBS. Также является известным как предприниматель и общественный деятель.

В 2006 – 2010 годах был депутатом Львовского областного совета от Блока "Наша Украина". На президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Ющенко, а в 2019 – Петра Порошенко. Был одним из организаторов "Революции на граните".

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Ярослав Рущишин является действующим депутатом Верховной Рады / Фото пресс-службы партии "Голос"