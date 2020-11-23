Выборы мэра Никополя: один из кандидатов заявил о своей уверенной победе
22 ноября в 11 городах Украины состоялся 2 тур местных выборов. В Никополе за пост городского головы соревновались Руслан Олейник от "Слуги народа" и Александр Саюк от "За будущее". Именно последний заявил, что побеждает.
Выборы в Никополе: 2 тур
Во втором туре выборов мэра Никополя (Днепропетровская область) 22 ноября 2020 принимали участие:
- Представитель партии "За будущее" Александр Саюк,
- И выдвиженец "Слуги народа" Руслан Олейник.
О своей победе на выборах по результатам параллельного подсчета голосов объявил Саюк в фейсбуке.
Важно Как прошли местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео
22 ноября экзитполы в Никополе не проводили, официальные же результаты выборов объявит ЦИК после завершения подсчета бюллетеней (но не позднее 27 ноября).
Данные Саюка
- Александр Саюк – 55%,
- Руслан Олейник – 41%.
От штаба Олейника данных и комментариев не поступало.
Результаты кандидатов в мэры Никополе
В 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Саюк.
- Александр Саюк – 21,86% (6993 голоса),
- Руслан Олейник – 17,85% (5710 голосов).
Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.
Какие партии прошли в городской совет
Никополь – один из немногих городов Украины, в совете которого будут представлены 8 партий.
- "За будущее" – 8 депутатов,
- "Слуга народа" – 8 депутатов,
- ОПЗЖ – 6 депутатов,
- "Европейская Солидарность" – 4 депутата,
- "Гражданская сила" – 3 депутата,
- ВО "Батькивщина" – 3 депутата,
- "Предложение" – 3 депутата,
- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 3 депутата.
Всего в горсовете Никополя – 38 депутатов.
Поделиться новостью