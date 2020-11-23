22 ноября в 11 городах Украины состоялся 2 тур местных выборов. В Никополе за пост городского головы соревновались Руслан Олейник от "Слуги народа" и Александр Саюк от "За будущее". Именно последний заявил, что побеждает.

Выборы в Никополе: 2 тур

Во втором туре выборов мэра Никополя (Днепропетровская область) 22 ноября 2020 принимали участие:

Представитель партии "За будущее" Александр Саюк,

И выдвиженец "Слуги народа" Руслан Олейник.

О своей победе на выборах по результатам параллельного подсчета голосов объявил Саюк в фейсбуке.

Важно Как прошли местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео

22 ноября экзитполы в Никополе не проводили, официальные же результаты выборов объявит ЦИК после завершения подсчета бюллетеней (но не позднее 27 ноября).

Данные Саюка

Александр Саюк – 55%,

Руслан Олейник – 41%.

От штаба Олейника данных и комментариев не поступало.

Явка избирателей в Никополе во время 2 тура выборов мэра составила, по данным ЦИК, 24,20%. Всего в городе зарегистрирован 95 201 избиратель. Местные выборы в Никополе: результаты 1 тура

Результаты кандидатов в мэры Никополе

В 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Саюк.

Александр Саюк – 21,86% (6993 голоса),

Руслан Олейник – 17,85% (5710 голосов).

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.

Какие партии прошли в городской совет

Никополь – один из немногих городов Украины, в совете которого будут представлены 8 партий.