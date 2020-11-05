На местных выборах в Одессе ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов избирателей. Поэтому во 2 туре голосования примут участие Геннадий Труханов и Николай Скорик. В то же время в горсовет прошли сразу 5 политических партий.

Территориальная избирательная комиссия Одессы уже подсчитала 100% голосов на местных выборах, сообщает 24 канал. К теме В каких городах Украины будет 2 тур выборов мэра: список Результаты кандидатов в мэры Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 38,35%,

Николай Скорик, ОПЗЖ – 19,47%,

Петр Обухов, ЕС – 11,5%,

Олег Филимонов, "Слуга народа" – 10,09%,

Сергей Кивалов – 6,19%,

Евгений Червоненко – 3,74%,

Сергей Калинчук – 2,99%,

Эдуард Гурвиц, "Блок Эдуарда Гурвица" – 2,39%, Таким образом во 2 туре выборов за кресло мэра поборются наиболее рейтинговые кандидаты – действующий глава Одессы Труханов и кандидат от ОПЗЖ Скорик. Обратите внимание! Повторное голосование за городского голову в Одессе проведут 15 ноября. Какие партии прошли в горсовет "Доверяй делам" – 26,19%,

ОПЗЖ – 23,66%,

"Слуга народа" – 12,46%,

"Европейская Солидарность" – 11,87%,

"Партия Шария" – 6,82%. В частности, в новой каденции городского совета будут 20 депутатов от партии "Доверяй делам", 18 – от ОПЗЖ, по 10 – от "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" и еще 6 депутатов от "Партии Шария".

Результаты выборов мэра Одессы / инфографика 24 канала

