Официальные результаты выборов в Одессе: в горсовет проходят 5 партий, мэра будут избирать повто
На местных выборах в Одессе ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов избирателей. Поэтому во 2 туре голосования примут участие Геннадий Труханов и Николай Скорик. В то же время в горсовет прошли сразу 5 политических партий.
Территориальная избирательная комиссия Одессы уже подсчитала 100% голосов на местных выборах, сообщает 24 канал.
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Результаты кандидатов в мэры
- Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 38,35%,
- Николай Скорик, ОПЗЖ – 19,47%,
- Петр Обухов, ЕС – 11,5%,
- Олег Филимонов, "Слуга народа" – 10,09%,
- Сергей Кивалов – 6,19%,
- Евгений Червоненко – 3,74%,
- Сергей Калинчук – 2,99%,
- Эдуард Гурвиц, "Блок Эдуарда Гурвица" – 2,39%,
Таким образом во 2 туре выборов за кресло мэра поборются наиболее рейтинговые кандидаты – действующий глава Одессы Труханов и кандидат от ОПЗЖ Скорик.
Какие партии прошли в горсовет
- "Доверяй делам" – 26,19%,
- ОПЗЖ – 23,66%,
- "Слуга народа" – 12,46%,
- "Европейская Солидарность" – 11,87%,
- "Партия Шария" – 6,82%.
В частности, в новой каденции городского совета будут 20 депутатов от партии "Доверяй делам", 18 – от ОПЗЖ, по 10 – от "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" и еще 6 депутатов от "Партии Шария".
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