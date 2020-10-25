После того, как завершилось голосование на местных выборах в Одессе, стали известны первые результаты экзитполов. Согласно им, во второй тур выборов проходят кандидаты на мэра города Геннадий Труханов и Николай Скорик. В городской совет могут пройти 5 партий.

Результаты национальных экзитполов на местных выборах опубликовали в студии Савика Шустера, информирует 24 канал. Кстати Как проходили местные выборы в Украине Экзитполы проведены в рамках совместного проекта Савика Шустера и телеканала Украина 24 компанией Liberty Report: Кандидаты в мэры: Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 34,40%

Николай Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,

Олег Филимонов, "Слуга народа" – 13,75%,

Петр Обухов, ЕС – 12,52%,

Сергей Кивалов – 5,44%,

Евгений Червоненко – 3,56%,

Сергей Калинчук – 3,08%,

Эдуард Гурвиц, "Блок Эдуарда Гурвица" – 2,75%,

Олег Михайлик – 1,32%,

Марья Трунина – 0,84%. Поскольку ни один кандидат не набирает более 50% голосов, состоится второй тур выборов. В него, вероятно, попадет Труханов и Скорик. Баллотирующиеся в горсовет партии: "Доверяй делам" – 23,77%.

ОПЗЖ – 22,38%,

"Слуга народа" – 15,95%,

"Европейская Солидарность" – 12,72%,

"Партия Шария" – 7,63%.

"Украинская морская партия" – 4,16%

"За майбутнє" – 3,32%..

"Сила и честь" – 2,09%.

"Батькивщина" – 1,80%

Блок Эдуарда Гурвица – 1,56%. Таким образом проходной барьер в 5% преодолевают 5 партий. Предельная погрешность не превышает 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Результаты первых экзитполов в Одессе, мэры / инфографика 24 канала Результаты первых экзитполов в Одессе, партии / инфографика 24 канала Экзитполы в Одессе – смотрите видео: