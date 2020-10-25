Экзитполы в Одессе: кто побеждает на выборах мэра и какие партии могут пройти в городской совет
После того, как завершилось голосование на местных выборах в Одессе, стали известны первые результаты экзитполов. Согласно им, во второй тур выборов проходят кандидаты на мэра города Геннадий Труханов и Николай Скорик. В городской совет могут пройти 5 партий.
Результаты национальных экзитполов на местных выборах опубликовали в студии Савика Шустера, информирует 24 канал.
Кстати Как проходили местные выборы в Украине
Экзитполы проведены в рамках совместного проекта Савика Шустера и телеканала Украина 24 компанией Liberty Report:
Кандидаты в мэры:
- Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 34,40%
- Николай Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,
- Олег Филимонов, "Слуга народа" – 13,75%,
- Петр Обухов, ЕС – 12,52%,
- Сергей Кивалов – 5,44%,
- Евгений Червоненко – 3,56%,
- Сергей Калинчук – 3,08%,
- Эдуард Гурвиц, "Блок Эдуарда Гурвица" – 2,75%,
- Олег Михайлик – 1,32%,
- Марья Трунина – 0,84%.
Поскольку ни один кандидат не набирает более 50% голосов, состоится второй тур выборов. В него, вероятно, попадет Труханов и Скорик.
Баллотирующиеся в горсовет партии:
- "Доверяй делам" – 23,77%.
- ОПЗЖ – 22,38%,
- "Слуга народа" – 15,95%,
- "Европейская Солидарность" – 12,72%,
- "Партия Шария" – 7,63%.
- "Украинская морская партия" – 4,16%
- "За майбутнє" – 3,32%..
- "Сила и честь" – 2,09%.
- "Батькивщина" – 1,80%
- Блок Эдуарда Гурвица – 1,56%.
Таким образом проходной барьер в 5% преодолевают 5 партий.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter