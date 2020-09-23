Выборы мэра Одессы: список кандидатов на пост городского головы
В Одессе 25 октября в рамках очередных местных выборов будут выбирать мэра. Свои заявки в частности уже подали действующий мэр Геннадий Труханов, представитель партии "Слуга народа" Олег Филимонов и бывший мэр Эдуард Гурвиц.
Подробнее о кандидатах в мэры Одессы рассказывает 24 канал.
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Кого уже зарегистрировала ЦИК:
- Геннадий Труханов ("Доверяй делам"),
- Олег Филимонов ("Слуга народа"),
- Михаил Кузаконь (самовыдвижение),
- Ибрагим Морис (самовыдвижение),
- Станислав Домбровский (самовыдвижение),
- Сергей Калинчук ("За будущее"),
- Юрий Печерский (самовыдвижение).
Еще ряд кандидатов также подали свои документы на должность мэра, но ЦИК не успел их зарегистрировать. Кое-кто также собирается кандидировать, но документов подать пока не успел. Сейчас подробно расскажем вам о тех, кто уже официально стал кандидатом в мэры.
Геннадий Труханов
Действующий мэр Одессы и человек, который создает на местных выборах в Одессе ключевой вопрос: Сможет ли кто-то навязать конкуренцию Труханову. Он является соруководителем партии "Доверяй делам" – вместе с мэром и кандидатом в мэры Харькова Геннадием Кернесом.
В украинской политике Геннадий Труханов с далекого 2004 года, когда начал работать в Верховной Раде. Правда, должность в аппарате парламента была не политической. В 2005 году стал депутатом Одесского городского совета.
В 2012 году Труханов стал народным депутатом Украины от "Партии регионов", а с 2014 года является мэром Одессы. Вероятно, владеет российским гражданством, ведь во время слива "панамских бумаг" именно на российский паспорт Труханова были зарегистрированы связанные с ним офшорные компании.
Олег Филимонов
Один из ключевых конкурентов действующего городского головы в борьбе за должность. Филимонов представляет президентскую партию "Слуга народа", которая на парламентских выборах получила в Одесской области более 47% голосов.
Это украинский юморист, участник команды КВН "Одесские джентельмены". Он снимался в разнообразных фильмах и развлекательных проектах. Сам Филимонов родом из Николаева, а по происхождению он – русский.
Михаил Кузаконь
Это известный одесский активист. Он известен прежде всего покушением на него в 2018 году. Тогда в его авто, по его словам, специально врезался грузовик, а впоследствии вероятные нападавшие скрылись на мопеде.
Ибрагим Морис
Это один из сторонников пророссийских сепаратистов, руководитель "союза левых сил" и сторонник запрещенной в Украине коммунистической идеологии. К слову, из-за своих взглядов и действий даже попал в чистилище "Миротворца".
Станислав Домброський
Популярный одесский актер, режиссер и общественный деятель. Активно пропагандирует борьбу со СПИДом и наркотической зависимостью. К слову, он и сам раньше поборол наркотическую зависимость.
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Сергей Калинчук
На выборах представляет партию "За будущее". Наивысшей должностью на госслужбе было покровительство у председателя Одесской ОГА в период 2013 – 2015 годов.
Юрий Печерский
Этот кандидат ранее работал представителем торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне. До этого работал в "Одессаоблэнерго", Государственной налоговой администрации Одесской области и управлении делами Администрации президента.
Был и в политике – депутатом Одесского областного совета 5 созыва от "Батькивщины".
Кто еще планирует баллотироваться:
- Наталья Делиева (партия "Голос") – общественный деятель, руководительница ОО "Ассоциация женщин Украины "Дия",
- Петр Обухов (партия "Европейская солидарность") – общественный активист и предприниматель в сфере ІТ,
- Эдуард Гурвиц (партия "Блок Эдуарда Гурвица") – дважды мэр Одессы в 1994 – 1998 и 2005 – 2010 годах,
- Николай Скорик (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь") – действующий народный депутат от этой же партии, бывший председатель Одесской ОГА (в 2013 – 2014 годах),
- Евгений Червоненко (самовыдвижение) – экс-министр транспорта, бывший нардеп, один из ближайших соратников третьего президента Виктора Ющенко,
- Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") – экс-нардеп 6 созывов, скандальный глава ЦИК, который фальсифицировала результаты президентских выборов 2014 года,
- Дмитрий Голубов ("Интернет партия Украины") – украинский хакер и политик, председатель партии, которая всегда выдвигает на выборах Дарта Вейдера, экс-нардеп от БПП, подозреваемый в киберпреступлениях.