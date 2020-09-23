В Одессе 25 октября в рамках очередных местных выборов будут выбирать мэра. Свои заявки в частности уже подали действующий мэр Геннадий Труханов, представитель партии "Слуга народа" Олег Филимонов и бывший мэр Эдуард Гурвиц.

Подробнее о кандидатах в мэры Одессы рассказывает 24 канал.

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Кого уже зарегистрировала ЦИК:

Геннадий Труханов ("Доверяй делам"),

Олег Филимонов ("Слуга народа"),

Михаил Кузаконь (самовыдвижение),

Ибрагим Морис (самовыдвижение),

Станислав Домбровский (самовыдвижение),

Сергей Калинчук ("За будущее"),

Юрий Печерский (самовыдвижение).

Еще ряд кандидатов также подали свои документы на должность мэра, но ЦИК не успел их зарегистрировать. Кое-кто также собирается кандидировать, но документов подать пока не успел. Сейчас подробно расскажем вам о тех, кто уже официально стал кандидатом в мэры.

Геннадий Труханов

Действующий мэр Одессы и человек, который создает на местных выборах в Одессе ключевой вопрос: Сможет ли кто-то навязать конкуренцию Труханову. Он является соруководителем партии "Доверяй делам" – вместе с мэром и кандидатом в мэры Харькова Геннадием Кернесом.

В украинской политике Геннадий Труханов с далекого 2004 года, когда начал работать в Верховной Раде. Правда, должность в аппарате парламента была не политической. В 2005 году стал депутатом Одесского городского совета.

В 2012 году Труханов стал народным депутатом Украины от "Партии регионов", а с 2014 года является мэром Одессы. Вероятно, владеет российским гражданством, ведь во время слива "панамских бумаг" именно на российский паспорт Труханова были зарегистрированы связанные с ним офшорные компании.

Олег Филимонов

Один из ключевых конкурентов действующего городского головы в борьбе за должность. Филимонов представляет президентскую партию "Слуга народа", которая на парламентских выборах получила в Одесской области более 47% голосов.

Это украинский юморист, участник команды КВН "Одесские джентельмены". Он снимался в разнообразных фильмах и развлекательных проектах. Сам Филимонов родом из Николаева, а по происхождению он – русский.

Михаил Кузаконь

Это известный одесский активист. Он известен прежде всего покушением на него в 2018 году. Тогда в его авто, по его словам, специально врезался грузовик, а впоследствии вероятные нападавшие скрылись на мопеде.

Ибрагим Морис

Это один из сторонников пророссийских сепаратистов, руководитель "союза левых сил" и сторонник запрещенной в Украине коммунистической идеологии. К слову, из-за своих взглядов и действий даже попал в чистилище "Миротворца".

Станислав Домброський

Популярный одесский актер, режиссер и общественный деятель. Активно пропагандирует борьбу со СПИДом и наркотической зависимостью. К слову, он и сам раньше поборол наркотическую зависимость.

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Сергей Калинчук

На выборах представляет партию "За будущее". Наивысшей должностью на госслужбе было покровительство у председателя Одесской ОГА в период 2013 – 2015 годов.

Юрий Печерский

Этот кандидат ранее работал представителем торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне. До этого работал в "Одессаоблэнерго", Государственной налоговой администрации Одесской области и управлении делами Администрации президента.

Был и в политике – депутатом Одесского областного совета 5 созыва от "Батькивщины".

Кто еще планирует баллотироваться: