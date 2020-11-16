Правоохранители Малиновского отдела полиции Одессы начали производство по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от выполнения служебных обязанностей. Заявление по этому поводу подал один из кандидатов в мэры.

В Малиновский отдел полиции написал заявление представитель (доверенное лицо) одного из кандидатов на пост городского головы Одессы. Об этом рассказали в пресс-службе Одесской полиции.

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В жалобе указано, что "члены городской ТИК Одесского района Одесской области без уважительных причин уклоняются от выполнения своих обязанностей в составе комиссии, что делает невозможным ее дальнейшую работу".

Информацию из обращения внесли в Единый реестр досудебных расследований, а также начали производство по части 5 статьи 157 УК о препятствовании осуществлению избирательного права или работе избирательной комиссии.

К сожалению, подробностей об инциденте нет. П ока не известно, как члены ТИК могли уклоняться от своих обязанностей.

К слову, в день второго тура местных выборов ЦИК (второй раз за 2 дня) заменила голову Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Вместо Натальи Сиволапенко председателем ТИК Одессы стала Нина Чернышенко.

Напомним, во втором туре выборов городского головы Одессы действующий мэр Геннадий Труханов 15 ноября соревновался с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком . Экзитполы говорят, что лидером гонки является именно Труханов.



Экзитполы по итогам второго тура выборов мэра Одессы / Инфографика 24 канала