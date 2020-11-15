В день второго тура местных выборов 15 ноября ЦИК заменила председателя Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Это уже вторая смена председателя ТИК за последние 2 дня.

Вместо Натальи Сиволапенко председателем ТИК Одессы стала Нина Чернышенко. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Важно День выборов 15 ноября завершился – последние новости: фото

ЦИК досрочно прекратила полномочия председателя комиссии Натальи Сиволапенко, что принадлежит к местной организации политической партии "Солидарность женщин Украины". Центризбирком назначил на эту должность Нину Чернышенко.

Интересно, что 14 ноября ЦИК заменила председателя территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко. Кроме того, Центризбирком уволил члена ТИК Людмилу Сербину (политическая партия "предложение") и заменил ее на Вячеслава Франчука.

Как прошли выборы в Одессе

Одесситы 15 ноября во втором туре выбирали городского голову . Избирательные участки закрылись в 20:00 и уже известны результаты экзитполов. Согласно им, большую поддержку получил действующий мэр Одессы Геннадий Труханов .

. Избирательные участки закрылись в 20:00 и уже известны результаты экзитполов. Согласно им, большую поддержку получил действующий мэр Одессы . За Геннадия Труханова проголосовали 56,7%, а за его оппонента Николая Скорика отдали голоса 40,9%. Еще 2,3% избирателей вычеркнули обоих кандидатов или испортили бюллетень.

проголосовали 56,7%, а за его оппонента отдали голоса 40,9%. Еще 2,3% избирателей вычеркнули обоих кандидатов или испортили бюллетень. В то же время в горсовет прошли 5 политических партий, в облсовет – сразу 7. В частности, в новой каденции городского совета будут 20 депутатов от партии "Доверяй делам", 18 – от ОПЗЖ, по 10 – от "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" и еще 6 депутатов от "Партии Шария".



Результаты экзитполов второго тура выборов мэра Одессы / Инфографика 24 канала