В Полтаве уволенный экс-мер Александр Мамай имеет шанс вернуться на должность. Конкуренцию ему составит Сергей Иващенко. За должность Черниговского городского головы поборются действующий мэр Владислав Атрошенко и Антон Поляков. В Сумах мэру Александру Лысенко попытается навязать конкуренцию Татьяна Рябуха. Среди партий чаще всего здесь поддерживают "Слугу народа", "Батькивщину" и местные партии

О шансах кандидатов в Сумах, Чернигове и Полтаве пройти в городские советы, а также возглавить их рассказывает 24 канал.

Стоит знать Кто баллотируется в мэры Полтавы: список кандидатов

Полтава

Рейтинг кандидатов в мэры Полтавы

16 – 20 сентября киевская социологическая компания Socio Stream провела в Полтаве социсследования на тему "Полтавская ОТГ: электоральные настроения населения". Участие приняли 1 535 респондентов. Провели опрос по заказу кандидата Сергея Иващенко и соответственно партии "Слуга народа".

Согласно ему, больше всего шансов победить на предстоящих выборах мэра Полтавы имеет Александр Мамай (представитель партии "За майбутнє"). Ближайший его преследователь "Слуга народа" Сергей Иващенко отстает на 8%. Остальные кандидаты получили менее 10%.

В то же время Мамай может дополнительно рассчитывать на 11,8% голосов, а Иващенко – на 10,8%. Кроме того, Мамаю доверяют 45,5% полтавчан. Далее идет Александр Удовиченко ("Родной город") – 30,9. А Иващенко разместился аж на 3 позиции – 29,6%. Интересно, что среди всех кандидатов Мамай имеет самый большой антирейтинг — 20%.

Выборы мэра Полтавы: как готовы проголосовать жители города

Александр Мамай ("За майбутнє") – 27%

Сергей Иващенко ("Слуга народа") – 19%

Александр Удовиченко ("Родной город") – 9,9%

Сергей Каплин ("Партия простых людей") – 9,3%

Андрей Матковский ("Батькивщина") – 6,4%

Юрий Бублик ("Свобода") – 5,5%

Александр Шамота (Социал-демократическая партия) – 3,7%

Оксана Деркач ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 2%

Андрей Карпов ("Европейская солидарность") – 1,9%

Другой – 0,7%

Не буду голосовать – 3,4%

Трудно сказать – 11,2%

Рейтинг партий на выборах в городской совет Полтавы

В сентябре избиратели избрали бы в Полтавский горсовет 7 партий. Лидирует пропрезидентская "Слуга народа", которую в Полтаве представляет Иващенко. Также в тройку лидеров попали "За майбутнє" Мамая и ОПЗЖ Деркача.

Зато среди известных не будут представленными в полтавском горсовете "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос" и "Опоблок".

За какую партию намерены проголосовать на выборах в Полтавский городской совет

"Слуга Народа" (Сергей Иващенко) – 19,4%

"За майбутнє" (Александр Мамай) – 18,1%

ОПЗЖ (Оксана Деркач) – 7,5%

"Родной Город" (Александр Удовиченко) – 7,3%

"Батькивщина" (Андрей Матковский) – 7,1%

"Свобода" Юрий Бублик) – 6,8%

"Партия Простых Людей" (Сергей Каплин) – 6,6%

"Европейская Солидарность" (Андрей Карпов) – 4,3%

"Доверие" (Олег Кулинич) – 2,3%

"Партия Пальчевского" – 1,7%

"Аграрная Партия Украины" – 1,3%

"Радикальная Партия Олега Ляшко" – 1,3%

Социал-демократическая партия (Александр Шамота) – 1,3%

"Голос" – 1%

"Сила и Честь "(Андрей Баранов) – 0,8%

"Партия Шария" – 0,7%

"Наш Край" – 0,5%

"Оппозиционный Блок" – 0,5%

"Предложение" – 0,2%

Другая – 0,5%

Трудно сказать – 9,8%

Не пошел бы на выборы – 1,2%

Обратите внимание Кто баллотируется в мэры Чернигова: список кандидатов

Чернигов

Рейтинг кандидатов в мэры Чернигова

Последний социологический опрос в Чернигове проводила группа "Рейтинг" еще 8 – 20 июля. Тогда участие в исследовании приняли 1 200 респондентов. Правда, представляли они всю Черниговскую область.

По результатам июля, больше всего шансов стать Черниговским городским головой имеет Владислав Атрошенко, представляющий "Родной дом". Заметим, что он является безоговорочным лидером, поскольку остальные набрали в районе 1 – 2%.

Кроме того, положительно к Артошенко относятся 48% жителей Черниговской области. А никогда не слышали о таком 30% человек. Негативно высказались 4%, нейтрально – 18%.

Выборы городского головы Чернигова: настроения жителей города

Владислав Атрошенко ("Родной дом") – 76,6%

Вадим Антошин ("Оппозиционная платформа") - 1,7%

Юрий Власенко ("Батькивщина") – 1,6%

Олег Семинский ("Слуга народа") – 1,4%

Антон Поляков (самовыдвижение) – 0,9%

Александр Соколов ("Наш край") – 0,9

Марина Рейко ("Гражданская солидарность") – 0,7%

Людмила Бабичева – "Сила i честь") - 0,4%

Юрий Тарасовец (УДАР) – 0,4%

Андрей Кужель ("Голос") – 0,3%

Другой – 1,6%

Испортил бы бюллетень, против всех – 0,6%

Затрудняюсь ответить - 10,2%

Не голосовал бы – 2,9%

Рейтинг партий на выборах в городской совет Чернигова

По результатам июля, преодолевали барьер в 5% только 4 партии – "Родной дом" (крупнейшая поддержка), "Слуга народа", "Опоплатформа" и "Батькивщина".

Зато в шаге от попадания в Черниговский горсовет остались "Европейская солидарность" и "Радикальная партия". Обе получили поддержку более чем на 4%.

Выборы в Черниговский городской совет: как хотят проголосовать жители города

"Родной дом" – 36,7%

"Слуга народа" – 7,8%

"Оппозиционная платформа" – 7,7%

"Батькивщина" – 6,4%

"Европейская Солидарность" – 4,6%

"Радикальная партия" – 4,3%

"Наш Край" – 2,1%

"Партия Шария" – 1,9%

"Сила и честь" – 1,7%

"Оппозиционный блок" – 0,7%

"Свобода" – 0,7%

"Самопомич" – 0,6%

"Голос" – 0,5%

"Гражданская позиция" – 0,4%

"За майбутнє" – 0,4%

"Украинская стратегия" – 0,4%

Другая партия – 1,5%

Испортил бы бюллетень, против всех – 0,3%

Затрудняюсь ответить – 16,5%

Не голосовал бы – 4,8%

Сумы

Рейтинг кандидатов в мэры Сум

Действующий мэр Сум и выдвиженец от "Батькивщины" Александр Лысенко имеет все шансы повторить свой прошлый успех. Его сегодня готовы поддержать 44% жителей города. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией Info Sapiens по заказу Международного республиканского института (IRI).

Конкуренцию Лысенко могут составить бывший глава Сумской ОГА, "регионал" Юрий Чмырь. Сегодня он представляет ОПЗЖ. А тройку лидеров замыкает бывший первый заместитель председателя ОГА Вадим Акперов, которого выдвинула "Европейская солидарность". Кроме партии пятого президента Порошека, он на предстоящих выборах будет представлять также "За Украину!", "Народный Рух" и "Демократическую сокиру".

Как жители Сум проголосуют на выборах мэра

Александр Лысенко ("Батькивщина") – 44%

Юрий Чмырь (ОПЗЖ) – 20%

Вадим Акперов – "Европейская солидарность") - 10%

Татьяна Рябуха ("Слуга народа") – 9%

Александр Соколов – 5%

Другой – 2%

Ни один из вышеупомянутых – 11%

Рейтинг партий на выборах в городской совет Сум

Больше всего мест в Сумском горсовете, вероятнее всего получит "Слуга народа". А в целом шансы пройти имеют 5 партий. Кроме пропрезидентской политсилы говорится также о "Батькивщине", "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Силе и чести".

Из известных не попадают в Сумской горсовет "Радикальная партия", "Украинская стратегия Гроймана", "Свобода", "Голос" и "Самопомич".

Как готовы проголосовать жители Сум на выборах в городской совет