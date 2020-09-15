Парламентская фракция партии "Слуга народа" подала в Верховную Раду законопроект "О столице". Он предусматривает проведение внеочередных местных выборов в Киеве еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

Текст соответствующего проекта "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" предусматривает, что 8 декабря жители столицы будут избирать на внеочередных выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета.

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Кроме того, документ предусматривает разделение должностей председателя Киевской городской государственной администрации и мэра столицы. В частности, в новом законопроекте указано, что глава КГГА не имеет права совмещать любые другие должности.

Какие изменения содержит законопроект?

Проведение внеочередных выборов в Киеве 8 декабря; должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) несовместима с любыми другими должностями; Киевский городской совет сокращается с 120 до 84 депутатов; восстановление районных советов; районные советы получат часть полномочий горсовета; границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложению Киевского городского совета, согласованному с районными советами Киева; районные советы в Киеве могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом; председатель райсовета Киева избирается соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета;

Инициаторами проекта выступили 39 народных депутатов: 36 из "Слуги народа", двое из "Оппозиционной платформы - за жизнь" и один внефракционный.

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Кто планирует баллотироваться в мэры Киева?

Действующий мэр столицы Виталий Кличко ;

; Нардеп от "Слуги народа", бывший генпродюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Несмотря на это, по данным СМИ, Ткаченко намерен бороться только за кресло мэра Киева и отказался претендовать на пост главы КГГА.

Такое решение "Слуги народа" касается только Киева. Местные выборы по всей стране решили не проводить в этом году. Согласно Конституции Украины, очередные выборы намечены на октябрь 2020 года. Однако, сейчас рассматривается возможность переноса их на весну следующего года.

Что говорят в Зеленского о местных выборах?

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Председатель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Поэтому, по прогнозу экспертов, новая власть таки захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.