На Закарпатье кандидат в главы ОТО нанял криминалитет для подкупа избирателей
Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье. Ранее судимые за тяжкие преступления люди предлагали избирателям 1 тысячу гривен, если те 25 октября проголосуют за их кандидата.
Детали подкупа избирателей
Чтобы убедиться, что избиратели точно проголосуют за соответствующего кандидата, ранее судимые требовали у людей копии их паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Полицейские задержали трех злоумышленников, когда те получали часть "зарплаты" – 17 тысяч гривен. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.
На Закарпатье председатель ОТО нанял ранее судимых людей для подкупа избирателей / Фото СБУ
Сейчас продолжаются следственные действия.
Заметим, кабинет избирателей заявил, что Закарпатская и Одесская области являются самыми проблемными на местных выборах. Все из-за покупки "голосов", насилия и избирательного туризма.
На Закарпатье обнаружили значительное количество сеток по подкупу избирателей. К слову, в Вышковской ОТО до смерти избили кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Главное о местных выборах 25 октября / инфографика 24 канала