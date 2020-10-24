Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье. Ранее судимые за тяжкие преступления люди предлагали избирателям 1 тысячу гривен, если те 25 октября проголосуют за их кандидата.

Детали подкупа избирателей

Чтобы убедиться, что избиратели точно проголосуют за соответствующего кандидата, ранее судимые требовали у людей копии их паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Важно Политическая реклама и агитация на улицах Украины: кто нарушает день тишины перед местными выборами

Полицейские задержали трех злоумышленников, когда те получали часть "зарплаты" – 17 тысяч гривен. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.



На Закарпатье председатель ОТО нанял ранее судимых людей для подкупа избирателей / Фото СБУ

Сейчас продолжаются следственные действия.

Заметим, кабинет избирателей заявил, что Закарпатская и Одесская области являются самыми проблемными на местных выборах. Все из-за покупки "голосов", насилия и избирательного туризма.

На Закарпатье обнаружили значительное количество сеток по подкупу избирателей. К слову, в Вышковской ОТО до смерти избили кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Обратите внимание! В полночь 24 октября в Украине начался день тишины перед местными выборами. Согласно закону, любая политическая агитация – запрещена. Однако улицы украинских городов пестрят билбордами в цветах и шрифтах политических партий. За агитацию в день тишины предусмотрен штраф – 510–850 гривен для рядовых граждан и 850–1360 гривен – для должностных лиц.



Главное о местных выборах 25 октября / инфографика 24 канала