Второй апелляционный административный суд пришел к выводу, что Харьковская городская ТИК законно зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром. Хотя это произошло на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.

Решение суда по Кернесу: детали

Его Второй апелляционный суд принял 16 ноября. Как объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло, суд первой инстанции пришел к правильному выводу. Говорится о том, что ответчик – Геннадий Кернес – во время регистрации мэром действовал исключительно в рамках закона. Об этом сообщает Общественное.

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Заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины. Подписанта такого заявления было безусловно и однозначно идентифицировано. В то же время он имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа,

– отметила судья.

Поэтому, отмечает Подобайло, "отсутствовали основания для удовлетворения исковых требований".

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Что этому предшествовало

В городской избирательной комиссии судилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова . Кроме того, к апелляционной жалобе присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко .

. Кроме того, к апелляционной жалобе присоединилась кандидат в мэры . Представитель апеллянта Елена Загорская, описывая требования истца, сказала, что Кернес "не имел права подписывать свой личный документ подписью физического лица, который принадлежит государственному учреждению".

Правда, представитель городской избирательной комиссии Максим Шипенко это отрицал. По его словам, ТИК проверила подпись, оснований утверждать, что она принадлежит не Кернесу, у комиссии не было.

Избирательную гонку Кернес провел в больнице, сначала в Харьковской – куда его госпитализировали из-за заражения коронавирусом. А потом в Шарите в Берлине – из-за внезапного обострения хронических заболеваний. Медики связывают ухудшение здоровья Кернеса с ранением, которое он получил в результате покушения в 2014 году.

– куда его госпитализировали из-за заражения коронавирусом. А потом в Шарите в Берлине – из-за внезапного обострения хронических заболеваний. Медики связывают ухудшение здоровья Кернеса с ранением, которое он получил в результате покушения в 2014 году. Последний раз мэра Харькова видели на публике в День города, 23 августа 2020 года.

4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила Геннадия Кернеса харьковским городским главой. Он победил в первом туре с результатом 60,34% и возглавил Харьков в третий раз.

8 ноября Геннадия Кернеса официально зарегистрировали харьковским городским главой.



Результаты выборов мэра в Харькове / Инфографика 24 канала