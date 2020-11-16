Законно ли Кернеса зарегистрировали городским главой Харькова: решение суда
Второй апелляционный административный суд пришел к выводу, что Харьковская городская ТИК законно зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром. Хотя это произошло на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи.
Решение суда по Кернесу: детали
Его Второй апелляционный суд принял 16 ноября. Как объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло, суд первой инстанции пришел к правильному выводу. Говорится о том, что ответчик – Геннадий Кернес – во время регистрации мэром действовал исключительно в рамках закона. Об этом сообщает Общественное.
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Заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины. Подписанта такого заявления было безусловно и однозначно идентифицировано. В то же время он имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа,
– отметила судья.
Поэтому, отмечает Подобайло, "отсутствовали основания для удовлетворения исковых требований".
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Что этому предшествовало
- В городской избирательной комиссии судилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова. Кроме того, к апелляционной жалобе присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.
- Представитель апеллянта Елена Загорская, описывая требования истца, сказала, что Кернес "не имел права подписывать свой личный документ подписью физического лица, который принадлежит государственному учреждению".
- Правда, представитель городской избирательной комиссии Максим Шипенко это отрицал. По его словам, ТИК проверила подпись, оснований утверждать, что она принадлежит не Кернесу, у комиссии не было.
- Избирательную гонку Кернес провел в больнице, сначала в Харьковской – куда его госпитализировали из-за заражения коронавирусом. А потом в Шарите в Берлине – из-за внезапного обострения хронических заболеваний. Медики связывают ухудшение здоровья Кернеса с ранением, которое он получил в результате покушения в 2014 году.
- Последний раз мэра Харькова видели на публике в День города, 23 августа 2020 года.
- 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила Геннадия Кернеса харьковским городским главой. Он победил в первом туре с результатом 60,34% и возглавил Харьков в третий раз.
- 8 ноября Геннадия Кернеса официально зарегистрировали харьковским городским главой.
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