Владимир Зеленский хочет, чтобы на местных выборах 2020 года победу одержали те люди, которые знают проблемы своего региона и готовы их исправить. Такими людьми могут быть и бизнесмены, и просто активисты.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с предпринимателями Полтавщины, сообщают в Офисе Президента. Он отметил, что готов встретиться с теми людьми, которым предприниматели и местные политики доверяют.

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Люди должны сформировать списки и сказать: у нас есть пять, десять человек, мы им доверяем, они полтавчане, они любят эту область, этот город. Я хочу, чтобы на местных выборах пришли люди, способные поднять город или область,

– добавил президент.

Президент подчеркнул, что готов встретиться с такими людьми уже во время этой поездки в регион. По его словам, это не обязательно должны быть бизнесмены – такими кандидатами могут стать как промышленники, так и представители общественности.

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