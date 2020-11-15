У селі на Одещині перенесли вибори: відома причина
Голова Тузлівської територіальної виборчої комісії 14 листопада нібито порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів. Через це 2 тур виборів у селі проведуть 22 листопада.
Бюлетені могли підробити. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.
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Вчора до Татарбунарського відділення поліції надійшло повідомлення від секретаря Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії про те, що голова ТВК порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів, у зв'язку з чим можливе їх підроблення,
– мовиться у повідомленні.
Поліція проводить розслідування за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.
Що відомо про 2 тур місцевих виборів
- 15 листопада у низці міст України проходить 2 тур місцевих виборів.
- Фахівці з громадянської організації ОПОРА повідомили, що явка є суттєво нижчою, аніж на виборах 25 жовтня.
- Окрім того, на виборчих дільницях вже зафіксували численні порушення.
- За громадським порядком стежать понад 5 тисяч правоохоронців. Зокрема, створені спеціальні розділи спецпризначенців.
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