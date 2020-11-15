Голова Тузлівської територіальної виборчої комісії 14 листопада нібито порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів. Через це 2 тур виборів у селі проведуть 22 листопада.

Бюлетені могли підробити. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Одеської області.

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Вчора до Татарбунарського відділення поліції надійшло повідомлення від секретаря Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії про те, що голова ТВК порушила процедуру отримання виборчих бюлетенів, у зв'язку з чим можливе їх підроблення,

– мовиться у повідомленні.

Поліція проводить розслідування за статтею про фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації.

Що відомо про 2 тур місцевих виборів