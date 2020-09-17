Український волонтер, шоумен і політик Сергій Притула оголосив про наміри балотуватися в мери Києва. Ми ж пропонуємо вам дізнатися більше про кар'єрний шлях Притули, його особисте життя й перші кроки в політиці.

Біографію Сергія Притули й найцікавіші факти з неї – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Сергій Притула йде в мери Києва

Біографія Сергія Притули – ранні роки

Народився майбутній шоумен 22 червня 1981 року в місті Збаражі Тернопільської області. Про це маленьке містечко будь-хто з фанатів Притули чув неодноразово, адже шоумен згадує про нього постійно.

Школу Сергій закінчив з золотою медаллю, а навчався переважно в Тернополі – в Академії народного мистецтва й Національному економічному університеті.

Та була в його житті й спроба навчатися за кордоном. У 19 років він поїхав до Лондона, але навчання швидко закинув. Тож у Великій Британії Сергій Притула переважно працював – від будівельника й до офіціанта.

В Україну він повернувся вже у 2001 році. Також з ранніх років почав працювати на місцевому "Радіо Тернопіль". Паралельно з навчанням також грав у КВК.

По-справжньому Сергій Притула став відомим у другій половині двохтисячних. Саме тоді він брав участь у проєктах "Камеді клаб Україна", "Файна Юкрайна" й "Підйом".



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Особисте життя Сергія Притули

Сергій Притула був одружений двічі. Вперше з Юлією Андрійчук, з якою пара познайомилася ще у 2007 році в Тернополі.

У них є спільний син Дмитро – названий на честь батька Сергія. Дмитрові вже 12 років, а після розлучення батьків він живе з татом. Сам Притула стверджує, що навіть після розлучення в нього з Юлією залишилися дружні відносини.

Влітку 2015 року Сергій Притула одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник, що родом з Донецька. У них є 3-річна донька Соломія.

Що цікаво, рідною сестрою Катерини Сопельник є Світлана Сопельник – сестра колишнього "регіонала" Віталія Хомутинніка. Сам Притула завжди нагадує, що всі зауваження до Хомутинніка слід надсилати йому особисто, а не через його швагра.

Влітку 2019 року матір дружини Притули влаштувала ДТП у Києві. Жінка переплутала передачі й задом здійснлиа наїзд на матір з маленьким сином. Обоє вижили, але зазнали серйозних травм.

До слова Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка

Громадянська й політична діяльність Притули

З 2014 року, відколи на сході України почалася війна з Росією, Сергій Притула є одним з найбільш популярних в Україні волонтерів. Що цікаво, саме тоді Притула вперше зареєструвався в соціальних мережах, щоб збирати гроші для військових.

Сергій Притула разом з "Вар'ятами" також регулярно віддають на військо й свої зароблені гроші. На них українським військовим купують техніку, зброю чи засоби захисту.

За свою активну громадянську діяльність Сергій Притула нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Крім того, він має недержавне звання Народного героя України.

Пізніше почалася й політична діяльність Сергія Притули. Фактично вона почалася у 2019 році, коли волонтер оголосив, що балотуватиметься до Верховної Ради разом з партією "Голос".

Сергій Притула був під 30 номером у списку партії, тож до парламенту не потрапив. Хоча він досі залишається кандидатом у депутати. Якщо, наприклад, кілька людей складуть свої мандати чи після виборів стануть мерами, до Ради може пройти Притула.

Згодом він заявив про намір балотуватися й на місцевих виборах. На з'їзді партії 11 серпня 2020 року Сергій Притула оголосив, що йде кандидатом на пост мера Києва.

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