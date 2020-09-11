Шоумен Сергій Притула заявив, що балотуватиметься в мери Києва. На виборах міського голови столиці Сергій Притула представлятиме партію "Голос", яка має свою фракцію у Верховній Раді.

Про свої політичні амбіції Сергій Притула розповів під час представлення кандидатів у мери великих міст від партії "Голос". Про це пише 24 канал.

До слова Хто може стати мером Києва: свіжий рейтинг кандидатів

Він наголосив, що йому не байдуже, що відбувається в Києві, де він живе з сім'єю. Сергій Притула заявив, що хоче бачити кращий Київ – чистим, кращим, де люди не вмирають у заторах.

Я розумію, що єдина можливість змінити тут щось на краще – це взяти особисту відповідальність за ці зміни. Тому я страшенно радий бути серед людей, що беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами,

– заявив Сергій Притула.

Після цих слів волонтер оголосив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва. Цю заяву на зборах партії "Голос" зустріли гучними оплесками.

"Я розумію, що нам буде важко. Адже одні казатимуть, що таким, як ми, не місце в політиці. Наче це справа для якоїсь касти обраних. Це маячня. Важливо лише те, чи готові ви брати на себе відповідальність перед громадою", – переконаний політик.

Крім того, він зазначив, що частина людей також стверджує, що політика – це брудна справа. Втім Притула запевняє: якщо туди не будуть іти чесні люди, то вона сама собою не очиститься.

Я розумію скепсис у людей, які будуть думати: "куди він іде". Та я хочу сказати таке: я з великим задоволенням іду на ці вибори, адже я йду на них не сам,

– наголосив Притула.

Він пообіцяв, що в разі свого обрання збирається робити історію успішного міста Києва. Свою команду він пообіцяв представити трохи згодом, але запевнив, що там не буде фотографів, його кумів, інститутських друзів чи учасників шоу "Вар'яти".

Також Сергій Притула потролив і колишнього очільника партії Святослава Вакарчука. Волонтер заявив, що за рік йому не набридне й він не складе мандат.

"На цих виборах у нас все має вдатися. Я хочу, щоб "Голос" став платформою для чесних людей. Щоб ми завели їх у владу по регіонах. Коли нам це вдасться на місцевих виборах, то на наступних парламентських саме ми маємо стати платформою для об'єднання всіх патріотичних сил України", – заявив політик.

Хто може стати мером Києва

За липневими опитуваннями "Рейтингу", найбільш імовірним переможцем виглядає чинний мер Києва Віталій Кличко. Втім порівняно високі рейтинги мають ще троє кандидатів, а отже вони можуть включитися в боротьбу:

Віталій Кличко ("УДАР") – 41,7%;

Сергій Притула ("Голос") – 11,6%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 9,4%;

Андрій Пальчевський (самовисуванець) – 9%.

Щоправда, деякі політологи й соціологи вважають, що рейтинг Притули такий низький, оскільки раніше він не заявляв, що справді балотуватиметься в мери.

Як приклад наводять історію з Володимиром Зеленським. Наприкінці 2018 року, до того, як він заявив про наміри балотуватися в президенти, його рейтинг не дотягував і до 10%.

Тож є висока ймовірність, що рейтинг Сергія Притули зросте, а ключова інтрига буде розіграна саме між ним і Віталієм Кличком.



Рейтинги кандидатів у мери Києва / інфографіка 24 каналу