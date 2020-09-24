В Україні триває передвиборча кампанія. За крісло мера Києва наразі готові боротися 8 кандидатів. Усі вони пропонують свої програми розвитку столиці та розв’язання основних її проблем. 24 канал пропонує взяти участь в опитуванні та з’ясувати: що в Києві слід змінити перш за все.

Затори, проблеми з екологією та якістю повітря, застарілий громадський транспорт, довготривала відсутність теплої води влітку – це ще не повний букет проблем, з якими стикаються мешканці Києва, пише 24 канал.

Актуально Хто йде у мери Києва: рейтинг кандидатів

У кожного кандидата в мери свої пропозиції щодо вирішення цих питань та свої пріоритети. Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні та відповісти на просте запитання:

А що б ви перш за все змінили у столиці?

Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. На них оберуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України. Місцеві вибори не відбудуться тільки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та у прифронтовій зоні.