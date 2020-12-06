У Кривому Розі, де відбувається другий тур виборів міського голови, знайшли бюлетені в шкільному туалеті. На папірцях були відмітки "за" іншого кандидата.

Інцидент стався на виборчій дільниці №121622 у Криворізькій гімназії №101 КМР. Про це мовиться на сайті ОПОРА.

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2 предмети схожі на бюлетені в туалеті знайшла охоронниця гімназії. Про це вона одразу розповіла довіреній особі одного з кандидатів на посаду мера, яка прибула на дільницю разом із представниками ЗМІ.

Про ситуацію повідомили в поліцію.

Довідка. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за викрадення і приховування виборчих бюлетенів, за підробку та незаконне виготовлення виборчої документації, зокрема виборчих бюлетенів та підкуп виборця.

У Кривому Розі знайшли бюлетені в шкільному туалеті:

Вибори в Кривому Розі: що відомо