Вибори в Кривому Розі: у шкільному туалеті знайшли бюлетені – відео
У Кривому Розі, де відбувається другий тур виборів міського голови, знайшли бюлетені в шкільному туалеті. На папірцях були відмітки "за" іншого кандидата.
Інцидент стався на виборчій дільниці №121622 у Криворізькій гімназії №101 КМР. Про це мовиться на сайті ОПОРА.
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2 предмети схожі на бюлетені в туалеті знайшла охоронниця гімназії. Про це вона одразу розповіла довіреній особі одного з кандидатів на посаду мера, яка прибула на дільницю разом із представниками ЗМІ.
Про ситуацію повідомили в поліцію.
У Кривому Розі знайшли бюлетені в шкільному туалеті:
Вибори в Кривому Розі: що відомо
- У першому турі перемогу здобув чинний мер міста Юрій Вілкул. Його підтримали 46,27% виборців. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик.
- Однак 17 листопада Вілкул зняв свою кандидатуру з 2 туру місцевих виборів. Він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова.
- 6 грудня в Кривому Розі відбувся другий тур виборів.
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