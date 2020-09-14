Син кандидата в мери від "Слуги народу" збив на переході дитину: удар був дуже сильним
Син кандидата в мери Кривого Рогу 18-річний Марк Шевчик на пішохідному переході збив 11-річного хлопчика. За життя дитини зараз борються медики. Дмитро Шевчик іде в мери від пропрезидентської "Слуги народу".
Про інцидент написав журналіст Юрій Бутусов. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.
До речі Дружину заступника мера Сум оштрафували за ДТП у центрі Харкова
Деталі ДТП від Бутусова за участю Шевчика
- Наїзд на неповнолітнього стався увечері 4 вересня.
- Хлопчик, що постраждав, є сином працівниці пекарні.
- За словами Бутусов, удар був дуже сильним. Про це, зокрема, свідчить діагноз, який отримала дитина.
Лікарі діагностували хлопчику:
- закриту черепно-мозкову травму,
- закритий перелом скроневої кістки праворуч,
- перелом внутрішньої пластинки сигмовидної синуса,
- забій головного мозку,
- підозру на забій внутрішніх органів,
- перелом плечової кістки,
- численні садна.
Якщо держава дозволить "відмазати" злочинця, отже "слуги народу" почали почуватися господарями. Тепер в рідному місті президента Зеленського головне питання для кандидата від його партії на виборах – чи всі "слуги народу" несуть рівну відповідальність за порушення закону, або ж деяких від в’язниці "відмажуть",
– зауважив Бутусов.
Він наголосив, що покарання Марку Шевчику має бути невідворотним і справедливим. Водночас судовий процес покаже, чого насправді вартує нинішня влада.
Коментар Дмитра Шевчика
Факт ДТП підтвердив і Дмитро Шевчик. За словами кандидату в мери Кривого Рогу, його син Марк уникав зіткнення, але не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. У підсумку машина зачепила 11-річного Сашка.
За словами політика, зараз дитина перебуває в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан – стабільний.
Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезим і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Цю подію вже зареєстрували Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Її розглянуть згідно з законом,
– переконує Шевчик.
Кандидат у мери Кривого Рогу запевнив, що він жодним чином не намагається зам'яти, приховати цю справу або відмазати сина. Зокрема, з батьками Сашка він уже перебуває у Дніпрі.
"Моєю метою є здоров'я і безпеку цієї дитини. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування та реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Сашка", – наголосив політик.
Зверніть увагу Страшна ДТП за участю 4 авто в Дніпрі: одного водія затиснуло в машині, є загиблі – фото, відео
Що кажуть у поліції
У пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровської області у коментарі 24 каналу уточнили, що ДТП сталася ще 3 вересня на території Саксаганського району.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на хлопчика 2009 року народження. Той разом із матір’ю переходив дорогу пішохідним переходом.
В результаті дитина отримала численні тілесні ушкодження та її було доправлено до лікарні.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження – мовиться про статтю Кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху. Наразі правоохоронці проводчть відповідні слідчі дії, також призначено низку експертиз.