"Слуги народу" сьогодні мають визначитися з кандидатом на посаду міського голову Києва від фракції. Члени фракції наразі поступово з'їжджаються в КВЦ "Парковий", де й відбудуться внутрішньопартійні праймеріз.

Представники монобільшості вже провели внутрішньопартійне голосування. Депутати мали кидати у прозорі скриньки свої голоси за якогось з кандидатів. Про це повідомляє журналістка 24 каналу.

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Перед цим всі кандидати повинні були коротко оголосити свою програму і представити соціологічні опитування, які напередодні замовила фракція.

"Слуги народу" отримали інформацію, що оголошувати того, хто піде на вибори мера Києва від фракції, буде президент Володимир Зеленський.



КВЦ "Парковий", де відбудуться праймеріз "Слуги народу" / Фото Анна Брикова

Що відомо про кандидатів від "Слуги народу"

Від президентської партії на крісло мера столиці претендують одразу 5 політиків. Зокрема про намір йти на місцеві вибори оголосили:

Олександр Дубінський,

Олександр Качура,

Ірина Верещук

Микола Тищенко

Дмитро Гурін. Він про своє бажання брати участь у праймеріз заявив лише вчора, 16 липня.

В коментарі 24 каналу Олександр Качура зауважив, що не може назвати ці внутрішньопартійні передвибори, в прямому розумінні праймеріз. За його словами, це псевдопраймеріз.



Нардеп від монобільшості Олександр Качура / Фото Анна Брикова

Журналістка 24 каналу про праймеріз "Слуги народу": відео