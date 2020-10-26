Спостерігачі визнали українські вибори безпечними, – МВС
Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори 2020 року в Україні безпечними. Вони назвали дії правоохоронців "ефективними".
Про це повідомляє пресслужба МВС з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
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За його словами кількість правопорушень на виборах не велика.
Якщо врахувати, що у нас 29 тисяч виборчих дільниць і що при такій явці взяло участь у виборчому процесі близько 10 мільйонів виборців, то кількість правопорушень зовсім не велика,
– сказав він.
Також Геращенко наголосив, що жоден з мерів міст не заявив, що порушили його права або, що поліція була на боці одного з кандидатів.
"Вибори пройшли задовільно. За всіма фактами, які підтвердяться, матеріали будуть розслідувані та направлені до суду для прийняття рішень", – вважає Геращенко.
Як пройшли місцеві вибори 2020
Явка є набагато нижчою від явки виборців на попередніх місцевих виборах та складає 36,88. Найактивнішими областями стали Тернопільська – 44,68% та Львівська – 43,82%. Найменше голосували Донеччина – 31,67% та Миколаївщина – 32,02%.
За день голосування правоохоронці розпочали 159 кримінальних проваджень за порушення під час виборів. По всій Україні надійшло понад 5 тисяч повідомлень про порушення.