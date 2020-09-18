Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що не братиме активної участі у виборчій кампанії. Пояснив, що причиною є його робота на посаді міністра, якій треба приділяти більше уваги, ніж агітації.

Він наголосив, що ситуація з COVID-19 теж вплинула на те, що він не буде активним у передвиборчій гонитві, повідомило видання Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Агітацію не веде, – Шмигаль заступився за Степанова у Раді

"Я не збираюся активно брати участь у виборчій кампанії, їздити, агітувати. Я працюю зараз міністром охорони здоров'я. З ранку до вечора, кожен день, без вихідних я займаюся системою реформування охорони здоров'я та іншими питаннями, зокрема й COVID-19", – пояснив Степанов.

Він заявив, що дуже важливо, аби на різних рівнях влади були люди, які здатні проводити реформи, зокрема й в медицині. За словами Степанова, він 2,5 роки був головою Одеської обласної державної адміністрації і йому вдалось за цей час багато зробити, зокрема в системі охорони здоров'я.

Чи залишиться Степанов міністром після виборів

Також Степанов відповів, що навіть у разі виграшу на місцевих виборах – він все одно залишиться міністром охорони здоров'я. Додав, що згідно з законодавством України роботу міністра і депутата облради можна поєднувати.

Степанов балотуватиметься в Одеську облраду: що відомо