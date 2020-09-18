Степанов не братиме активну участь у виборчій кампанії: міністр назвав причину
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що не братиме активної участі у виборчій кампанії. Пояснив, що причиною є його робота на посаді міністра, якій треба приділяти більше уваги, ніж агітації.
Він наголосив, що ситуація з COVID-19 теж вплинула на те, що він не буде активним у передвиборчій гонитві, повідомило видання Інтерфакс-Україна.
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"Я не збираюся активно брати участь у виборчій кампанії, їздити, агітувати. Я працюю зараз міністром охорони здоров'я. З ранку до вечора, кожен день, без вихідних я займаюся системою реформування охорони здоров'я та іншими питаннями, зокрема й COVID-19", – пояснив Степанов.
Він заявив, що дуже важливо, аби на різних рівнях влади були люди, які здатні проводити реформи, зокрема й в медицині. За словами Степанова, він 2,5 роки був головою Одеської обласної державної адміністрації і йому вдалось за цей час багато зробити, зокрема в системі охорони здоров'я.
Чи залишиться Степанов міністром після виборів
Також Степанов відповів, що навіть у разі виграшу на місцевих виборах – він все одно залишиться міністром охорони здоров'я. Додав, що згідно з законодавством України роботу міністра і депутата облради можна поєднувати.
Степанов балотуватиметься в Одеську облраду: що відомо
- Очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов балотуватиметься в Одеську облраду від партії "Слуга народу". 16 вересня 2020 року стало відомо, що його висунули першим у списку.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пояснила, що таке рішення прийняли через те, що до Степанова добре ставляться одесити, адже він непогано себе зарекомендував.
- Степанов заявив, що Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент. Але реалізувати їх можливо тільки за наявності його команди у місцевій владі.