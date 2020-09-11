Чинний очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов балотуватиметься в Одеську облраду від партії "Слуга народу". Його кандидатуру вже висунули першим у списку.

Відповідну інформацію повідомив сам Степанов на своїй сторінці у фейсбуці. Згодом це підтвердила і заступниця фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

До речі Арахамія прокоментував чутки про звільнення з посад 3-х міністрів

За словами Кравчук, таке рішення 15 вересня ухвалила одеська партійна організація "слуг" на своїй конференції. Вона підкреслила, що Степанов зможе у період виборів повноцінно виконувати свої обов'язки як міністр.

Звичайно, вирішувати міністру, але він зможе повноцінно виконувати свої обов'язки навіть під час виборчої кампанії, звичайно, не використовуючи своє службове становище. Він не зобов'язаний йти в автоматичну відпустку,

– пояснила Кравчук.

Вона вважає, що обласний осередок висунув очільника МОЗ у своєму списку через те, що "до Степанова хороше ставлення на Одещині, він непогано себе зарекомендував і зможе покращити загальний результат партії на виборах".

Позиція Степанова

Очільник МОЗ наголосив, що йому не байдужий Одеський регіон. Тож він ухвалив рішення посилити команду Володимира Зеленського в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга Народу" в Обласну раду.

Разом з усією країною, Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент. Але реалізувати їх можливо тільки за наявності його команди у місцевій владі. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити,

– написав Степанов.

Насамкінець він додав, що не вважає себе політиком, а є державним менеджером.

Що відомо про чутки про кадрові зміни в Кабміні

Раніше низка ЗМІ повідомили, що в уряді готують "кадрову чистку". Зокрема, у відставку можуть піти очільники економічного блоку, а також керівник МОЗ Максим Степанов.

Водночас глава президентської фракції в Раді Давид Арахамія раніше спростовував ці чутки.