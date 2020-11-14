У Харкові апеляційний суд за позовом представника "Слуги народу" скасував підсумки виборів до міської ради. ТВК повинна скласти новий протокол, але при цьому врахувати інші рішення судів – за позовами ОПЗЖ – про перерахунок голосів.

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова у п'ятницю, 13 листопада, частково задовольнив позов кандидата в депутати від "Слуги народу" Олексія Ваца, пише "Дзеркало тижня". А саме:

Анулював протокол ТВК про результати виборів до Харківської міської ради.

Тим часом У Харкові люди вийшли на протест через карантин вихідного дня

"Європейська Солідарність" у фейсбуці опублікувала фото документа (частина рішення суду), яке свідчить про таке:

У рішенні в судовій справі 520/15545/2020 суд зобов'язав міську ТВК Харкова "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".

Але при цьому треба врахувати попередні рішення Другого апеляційного адміністративного суду та Харківського окружного адміністративного суду.

Ці суди розглядали позови кандидатів від "Опозиційної платформи – За життя" щодо перерахунку голосів на 11 дільницях у Шевченківському та Слобідському районах міста.

Отже, тільки після виконання судових рішень ТВК зможе скласти новий протокол про результати голосування і затвердити депутатами людей, які виграли вибори. Тобто, засідання міськради у Харкові найближчим часом не буде.



Суд скасував протокол ТВК у Харкові щодо виборів у міськраду / Фото ЄС

У попередньому протоколі ТВК вказала, що до Харківської міської ради пройшли 6 партій, які й поділили 84 мандати:

"Блок Кернеса – Успішний Харків" матиме 34 депутатів, ОПЗЖ – 19, ЄС та "Слуга народу" – по 9, "Партія Шарія" – 7; "Блок Світличної "Разом!" – 6.

Натомість щодо виборів мера Харкова питань немає жодних – ним став Геннадій Кернес із результатом у понад 60% голосів.