Суд скасував протокол результатів виборів до міської ради Харкова
У Харкові апеляційний суд за позовом представника "Слуги народу" скасував підсумки виборів до міської ради. ТВК повинна скласти новий протокол, але при цьому врахувати інші рішення судів – за позовами ОПЗЖ – про перерахунок голосів.
Другий апеляційний адміністративний суд Харкова у п'ятницю, 13 листопада, частково задовольнив позов кандидата в депутати від "Слуги народу" Олексія Ваца, пише "Дзеркало тижня". А саме:
- Анулював протокол ТВК про результати виборів до Харківської міської ради.
Тим часом У Харкові люди вийшли на протест через карантин вихідного дня
"Європейська Солідарність" у фейсбуці опублікувала фото документа (частина рішення суду), яке свідчить про таке:
- У рішенні в судовій справі 520/15545/2020 суд зобов'язав міську ТВК Харкова "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".
- Але при цьому треба врахувати попередні рішення Другого апеляційного адміністративного суду та Харківського окружного адміністративного суду.
- Ці суди розглядали позови кандидатів від "Опозиційної платформи – За життя" щодо перерахунку голосів на 11 дільницях у Шевченківському та Слобідському районах міста.
Отже, тільки після виконання судових рішень ТВК зможе скласти новий протокол про результати голосування і затвердити депутатами людей, які виграли вибори. Тобто, засідання міськради у Харкові найближчим часом не буде.
Суд скасував протокол ТВК у Харкові щодо виборів у міськраду / Фото ЄС
У попередньому протоколі ТВК вказала, що до Харківської міської ради пройшли 6 партій, які й поділили 84 мандати:
- "Блок Кернеса – Успішний Харків" матиме 34 депутатів, ОПЗЖ – 19, ЄС та "Слуга народу" – по 9, "Партія Шарія" – 7; "Блок Світличної "Разом!" – 6.
Натомість щодо виборів мера Харкова питань немає жодних – ним став Геннадій Кернес із результатом у понад 60% голосів.
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